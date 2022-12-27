Жители Нового Уренгоя озвучивают претензии к новому аэропорту

Жители Нового Уренгоя озвучили претензии к новому аэропорту, который построен на условиях концессии. Пост с описанием недостатков опубликовала горожанка в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» «Вконтакте».

В первую очередь, жительница недовольна организацией парковки.

«Странности начинаются с самого въезда: на въезд работают две узкие полосы со шлагбаумом. Автомат по выдачи талонов находится на таком расстоянии от земли, что даже выйдя из автомобиля (потому что через окно вообще невозможно получить талон), нужно наклониться , у нас северный город, зачем такой автомат, к которому по сорокградосному морозу нужно идти на поклон? Дальше несуразная маленькая парковка. Фонарей понаставлено много, а сама парковка маленькая. Еле нашла место припарковаться. А я приехала не в час пик. Это не утренние рейсы на Москву.. Ну, припарковалась. <…> Я проводила друзей, и вот он путь домой! Подъехав к первому (!!) шлагбауму пытаюсь отсканировать штрих код.... ну нет же.... все низко и неудобно, из окна никак, выхожу, сканирую, пишет – плати иди, пошла.... автомат благодарно принял 300 рублей. Это стоимость такси от порта до Северной части города! Как можно так унижать северян? Что это? Глупость? Жадность? Это не могли сделать люди живущие на Севере. Дальше: еду и упираюсь в пробку на втором шлагбауме, потому что впереди на выезд стоит еще третий шлагбаум! ТРИ ШЛАГБАУМА на выезд и везде нужно выйти и просканировать талон! Вы – те кто придумал эту всю несуразность, как вы можете это все объсянить?», – написала подписчица группы.

Также ей показались неудобными входные рамки и отсутствие мест для сидения в терминале.

«Вхожу в шикарные вращающиеся двери и попадаю в узкий «предбанник», где стоят две рамки досмотра и люди толкая друг друга локтями и боками, пытаются сложить в корзинки все, что может звенеть, неуклюже маневрируя с чемоданами и корзинами, потому что встать негде!!!! Далее прошли в новенькую красоту..... все красиво и светло, присесть практически негде. И это, я повторюсь. не час пик!», – указано в посте.

Уже несколько дней жители и гости Нового Уренгоя обсуждают новый аэропорт. Больше всего нареканий вызвал въезд на парковку. Перед ним организовалась огромная очередь из-за новой системы пропуска и парковочных талонов.

Аэропорт запущен в техническом режиме.

Строительством на условиях концессии занималась компания «Уренгойаэроинвест» холдинга «Аэропорты регионов».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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