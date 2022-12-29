Компания Вексельберга снизила цены на парковку в аэропорту Нового Уренгоя после многочисленных жалоб

После многочисленных жалоб жителей в новом аэропорту Нового Уренгоя снизили цены на парковку. Кроме того, управленцы отказались от нескольких шлагбаумов, оставив только один на въезде и выезде. Сейчас бесплатное время парковки – полчаса. Стоянка от получаса до часа обойдётся в 200 рублей, а не 300, как было ранее.

«На основе анализа первых рабочих дней нового парковочного комплекса мы приняли решение изменить с 30 декабря на период тестовой эксплуатации правила и стоимость парковки на привокзальной площади нового терминала нашего аэропорта. Парковочное пространство теперь становится единым, без внутренних шлагбаумов, на всей территории действует единый тариф.



Бесплатное время составляет 30 минут и предоставляется на всей территории парковки. Тарифы сверх этого лимита снижены. Пребывание на парковке от 30 минут до 1 часа теперь стоит 200 рублей, от часа до двух – 400 рублей. Стоимость парковки от 2 до 24 часов составляет 600 рублей за первые сутки и 400 за каждые последующие.



Обращаем внимание, что повторный въезд на парковку в течение часа после выезда платный и стоит 200 рублей», – говорится в сообщении паблика аэропорт Новый Уренгой.



Ранее жители и гости Нового Уренгоя негативно отозвались о ценах на парковку и организации движения. По мнению ямальцев, инвестор – «Уренгойаэроинвест» – намеренно сделал очень высокие цены на парковку, чтобы скорее отбить вложения в реконструкцию воздушной гавани.

Напомним, компания «Уренгойаэроинвест» входит в холдинг «Аэропорты регионов», который, в свою очередь, связан с компанией «Ренова» Виктора Вексельберга.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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