Стоянка у аэропорта Салехарда станет платной

Заезд на стоянку у аэропорта Салехарда станет платным. Там организовали «зону кратковременной посадки/высадки пассажиров с ограничением по времени». Теперь бесплатно можно стоять 15 минут. Если машина будет стоять дольше или заедет в эту зону повторно, придётся платить.

16 – 60 минут нахождения в зоне посадки/высадки обойдётся в 500 рублей. Далее нужно будет платить по 500 рублей каждый час, если автомобиль не выезжает. Кроме того, 200 рублей придётся отдать, если автомобиль заедет на эту территорию повторно в течение 1 часа.

В департаменте транспорта, предвосхищая вопросы ямальцев, добавляют, что рядом есть новая бесплатная парковка на 196 парковочных мест, в том числе 20 для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Аэропорт столицы Ямала ждёт масштабная реконструкция. Партнёром властей стала компания холдинга «Новапорт» – она возьмётся за реконструкцию на условиях концессии.

После реконструкции аэропорта Нового Уренгоя там также стала платной парковка.

Салехард, Наталья Ефремова

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© 2023, РИА «Новый День»

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