Жители Салехарда недовольны планами по обустройству платной стоянки в аэропорту

Некоторые жители Салехарда недовольны планами по обустройству платной парковки в аэропорту. Своим негодованием горожане поделились в комментариях под постом на странице у главы города Алексея Титовского. Он ещё 22 июня сообщил о том, что на привокзальной территории начались работы по строительству паркинга.

«Территория предназначена для бесплатной долговременной стоянки автомобилей. Изменим принцип подъезда к зданию аэровокзала – будут установлены два контрольных пункта со шлагбаумами, а бесплатное время пребывания ограничено отрезком в 15 минут. Такая схема действует в крупных аэроузлах и позволяет упорядочить движение транспорта. Монтажные работы планируется завершить в текущем году», – заявил мэр столицы Ямала.

Большинство ответивших градоначальнику против такого варианта. Кроме того, людям не нравится, что парковка находится вдалеке от самого здания терминала.

«Если такой вариант высадить пассажира у Центрального входа Аэропорта и сразу уехать вполне нормально для таксистов и провожающих. Другой вариант идти от этой огромной стоянки пассажиру с детьми, или инвалиду, или просто пожилому человеку, и т. д. будет сложнее, тем более с чемоданами.

Если конечно организуют бесплатный автобус до крыльца аэропорта, как говориться предусмотреть в все ньюансы и предполагаемые требования», – написал один из пользователей.

С ним согласилась и другая горожанка: «Во первых мы не на земле, а на Севере! Там где вы делаете эту бесплатную стоянку, зимой очень долго идти, с нашими метелями... И как вариант, могли бы хотя бы 30 мин сделать бесплатно!».

В дискуссию вступили и другие салехардцы: «Таксистам может и хватает 15 минут. А простым смертным не всегда. Приедишь встречать один багаж больше 15 минут ждать. И провожать детей или родственников, пока дойдёшь до аэровокзала, пока поможешь с чемоданом регистрацию пройти – времени много уходит. И в других городах 15 минут не хватает. Меня муж в Омске провожал отдал за стоянку 400р, потому что 15 минут это очень мало и не реально».

А один из подписчиков и восе выразил неудовольствие от того, что правила никогда не соблюдают чиновники – их служебные авто всегда довозят прямо до ступеней аэровокзала.

«Ещё бы не было привилегированных автомобилей (джипов) Чиновников которые систематически как высшая каста и ныне и всегда подъезжают через особый шлагбаум прямо ко крыльцу аэропорта в Салехарде и стоят там сколько им требуется и пассажиров высаживают, ожидают и встречают словно элиту, словно королей! Ощущение что живём рабы и господа! Если на то пошло, то условия для всех должны быть равные, пусть для слуг народа не выдают бесплатные пропуска везде и всюду!».

Аналогичная проблема возникла после открытия нового аэропорта Нового Уренгоя – людям не хватало 15 минут. После жалоб на дорогостоящую парковку управляющие портом вынуждены были увеличить бесплатное время до 30 минут.

Напомним, аэропорт Салехарда ждёт большая реконструкция. Сейчас власти ищут концессионера для модернизации авиаузла.

Салехард, Наталья Ефремова

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