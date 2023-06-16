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Пятница, 16 июня 2023, 17:16 мск

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Власти Ямала объявили конкурс по поиску инвестора аэропорта Салехарда

Власти ЯНАО начали поиск инвестора для глубокой модернизации аэропорта Салехарда. Чиновники объявили конкурс – аэропорт планируется строить на условиях концессии. Инвестор вкладывает средства, затем управляет аэропортом. Власти округа компенсируют затраты и получают или не получают плату от инвестора после ввода в эксплуатацию объекта. Конкретные условия должны быть определены по итогам конкурса.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов высказался о поиске инвесторов: «Объявлен конкурс на такой же концессионный аэропорт в Салехарде. Надеемся, что также будет несколько участников, как у нас было с Новым Уренгоем, и это дало нам хороший эффект для региона, будем реконструировать аэропорт», – сказал он на Петербургском экономическом форуме. Его слова цитирует ТАСС.

В пресс-службе г-на Артюхова заметили, что губернатор ожидает рост пассажиропотока после запуска горнолыжного курорта Рай-Из, который тоже строит концессионер.

По словам губернатора, 2 года уйдёт на проектирование и 3 года – на строительство аэропорта с учётом перрона и взлётной полосы.

Сейчас в документации прописаны следующие условия: плата концедента (т.е. плата округа) – 6 млрд 374 млн рублей.

Как сообщили в правительстве, среди условий соглашения – увеличение площади аэровокзального комплекса до 12 тыс. кв.м., строительство автопарковки на 150 машиномест, установка не менее двух телескопических трапов, модернизация всей инженерной инфраструктуры и увеличение пропускной способности аэропорта.

Ранее по схеме концессии реконструировали аэропорт Нового Уренгоя.

О реконструкции аэропорта Салехарда говорят уже давно. Было сделано несколько проектов за бюджетные деньги. Очевидно, эти расходы оказались напрасными – инвестор должен будет сам проектировать аэровокзал.

Салехард, Наталья Ефремова

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© 2023, РИА «Новый День»

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