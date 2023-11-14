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Вторник, 14 ноября 2023, 14:17 мск

Новости Ямал

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Участники конкурса на модернизацию аэропорта Салехарда предложили одинаковые условия

Два крупных игрока рынка – претенденты на реконструкцию аэропорта Салехард – предложили почти одинаковые условия правительству Ямала. Они готовы взяться за модернизацию авиаузла по максимальной цене (то есть получая максимальную компенсацию от правительства) – 6 млрд 374 млн рублей.

При этом структура холдинга «Новапорт» готова за эти деньги расширить аэровокзал до 9,8 тыс. кв.м и отдавать концеденту (властям Ямала) 55% дохода. А компания «Салехардаэроинвест» (структура холдинга «Аэропорты регионов») предлагает расширить аэропорт до 10 тыс. кв.м и тоже отдавать 55% дохода концеденту.

Заявки компании озвучили в ходе концессионного конкурса правительства ЯНАО на поиск партнёра для реконструкции аэропорта Салехарда.

Теперь чиновникам предстоит выбрать один из этих вариантов.

Салехард, Наталья Ефремова

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