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Пятница, 17 ноября 2023, 16:50 мск

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Реконструкцией аэропорта Салехарда займётся «Новапорт»

Реконструировать аэропорт Салехарда будет компания «НОВАПОРТ-Проект». Она стала победителем концессионного конкурса, который проводили власти ЯНАО.

Согласно материалам сайта «торги.гов», по сумме оценок она обошла конкурента – компанию «Салехардаэроинвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»).

Компания «НОВАПОРТ-Проект» снизила плату концедента (то есть сумму, которую выплатит правительство ЯНАО). Изначально максимальный платёж был установлен на уровне 6 млрд 374 млн рублей. «НОВАПОРТ-Проект» предложил сумму в 3 млрд 476 млн рублей. Тогда как «Салехардаэроинвест» обозначило максимальную сумму.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрй Артюхов сообщал, что 2 года уйдёт на проектирование и 3 года – на строительство аэропорта с учётом перрона и взлётной полосы.

Салехард, Наталья Ефремова

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