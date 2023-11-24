«Новапорт» повторил идею конкурента и предложил построить аэропорт Салехарда в виде чума

Компания «Новапорт-Проект» предложила сделать аэропорт Салехарда в виде чума. Именно такую концепцию инвестор описал в своей заявке во время конкурса на право модернизировать аэровокзал столицы Ямала. Поскольку «Новапорт-Проект» стал победителем конкурса, есть вероятность, что концепция будет реализована.

Предлагаем вам подробно рассмотреть рендеры этой концепции, а также сравнить их с предложениями конкурента – компании «Салехардаэроинвест». Она также была участником конкурса, но не стала победителем.

«Новапорт»

Авторы концепции описывают её так: заснеженные холмы, среди которых горит тёплый манящий свет из традиционного чума. «Структура колонн отсылает к народному орнаменту и конструкции чумов. Выгнутая часть создаёт ощущение коры дерева, уложенную на конструкцию чума», – пишут представители холдинга.

В существующем здании копания предлагает сделать ВИП-терминал. В том числе так называемый губернаторский зал – помещения ожидания повышенного комфорта.

Внутри терминала колонные также будут ветвистыми. Коммерческие павильоны сделаны тоже в виде чумов. Кроме того, привокзальная площадь также представляет собой 2 павильона в виде чумов.

«Салехардаэроинвест»

«Визуальный образ северного сияния лёг в основу архитектурной концепции нового аэровокзала. Фасад представляет собой волну, органично опутавшую существующее здание и новое здание терминала. Конструкция фасада собрана из ламелей- объёмных металлических реек», – описывают свою идею представители «Салехардаэроинвест».

Подсветка должна усилить образ северного сияния.

У входа компания предлагает разместить огромного мамонта.

В этом проекте тоже есть ВИП-сектор и кабинет для первых лиц с душем. Также предусмотрен конференц-зал.

Салехард, Юлия Фролова

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