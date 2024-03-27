Губернатор Артюхов рассказал о готовности Ямала к реализации новых нацпроектов Путина

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в шестой раз отчитался о положении дел в округе и обозначил планы на будущее. Сегодня он озвучил традиционное послание. Формат уже стандартный для последних лет – глава региона рассказывает о достижениях и планах из студии (а не в зале перед большой аудиторией чиновников и общественников, как это было принято ранее).

Доклад во многом является реакцией ямальского губернатора на новые задачи, которое поставил президент РФ Владимир Путин месяц назад в своём обращении. Фактически Ямал уже уделяет большое внимание сферам, на развитие которых будут нацелены новые нацпроекты, и губернатор об этом упомянул. Напомним, президент анонсировал новые нацпроекты – «Молодёжь России», «Семья» и «Кадры», «Экономика данных» и Продолжительная и активная жизнь».

Заглавными темами доклада стали помощь участникам СВО и безопасность.

Губернатор рассказал, что регулярно встречается с бойцами и от них узнаёт, какая нужна поддержка. В регионе будет развиваться медицинская реабилитация. Это важно тем, кто возвращается с фронта с увечьями.

Участники СВО из ЯНАО уже подают заявки для участия в программе «Время героев», которую анонсировал Владимир Путин. Она позволит привлечь бывших участников СВО к управлению регионом.

Говоря о безопасности, губернатор снова анонсировал крупный «пограничный» проект – это досмотровый комплекс на Карамовском посту. Большой рентген должен заработать уже в этом году.

В городах и посёлках Ямала увеличится число видеокамер. Камеры на крупных объектах позволяют распознавать прибывающих на Ямал и сравнивать их профиль с базами данных правоохранительных органов.

Кроме того, Артюхов напомнил, что он продолжает добиваться выплаты максимальных северных надбавок сотрудникам федеральных ведомств с первого дня работы. Это позволит сократить кадровый дефицит в силовых структурах. Губернатор упомянул, что в феврале заручился поддержкой председателя Совфеда Валентины Матвиенко в этом вопросе.

Транспортные проекты

Помимо крупного проекта – реконструкции аэропорта Салехард – Артюхов анонсировал обновление вокзалов в Новом Уренгое и Лабытнанги. Сделать это власти обещают в течение трёх лет. Вокзал в газовой столице открыли относительно недавно, в 2015 году. Однако, очевидно, глава ЯНАО хочет преобразить его к 50-летнему юбилею города.

Социальная сфера

Ожидая запуск нового нацпроекта «Семья», Ямал сам может похвастаться сильной системой поддержки северян. Например, это обследование молодожёнов и льготные билеты для многодетных семей.

В этот раз губернатор Ямала сделал акцент на семьях, в которых воспитываются дети с особенностями здоровья. Для них продлят действие реабилитационного сертификата до 18 лет. Кроме того, в каждой школе откроют класс для адаптации детей-аутистов к учёбе. Расширят сеть центров патологии речи.

Губернатор Ямала дал два интересных поручения из социальной сферы во время доклада.

Первое – департаменту образования. Ведомству поручено внедрить в учебные планы для школьников курсы по изучению нейросетей.

Заместителю губернатора по соцполитике Ирине Новосёловой поручено сформировать программу развития для учителей и врачей. Решение выглядит логичным, учитывая, что для школьников вводятся всё новые и новые проекты. Будет правильно, если и учителя получат возможности для развития и повышения квалификации.

«У учителей должна быть среда, где они могут обмениваться опытом, профессионально расти, следить за новыми образовательными технологиями, отвлекаться от высоких нагрузок и рабочего стресса. Это касается всех аспектов – от комфортной учительской, до возможности выезжать на профильные события», – объяснил задумку спикер.

Молодёжная политика

Традиционно большое внимание уделяет г-н Артюхов молодёжной политике. Ранее он озвучивал предложение по формированию отдельного федерального проекта по этому направлению. И в феврале президент анонсировал появление такого нацпроекта.

В этот раз губернатор не останавливался подробно на этом направлении в своём докладе. Однако, как отметил директор департамента молодёжной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, тема так или иначе подсвечивалась в каждом тематическом блоке.

«Успехи Ямала заметны и на федеральном уровне. В частности, программа «Регион для молодых» – это программа инфраструктурного развития страны. Здесь при её принятии был учтен опыт в том числе Ямала. Один лишь факт – в 2019 году было чуть более 30-ти объектов для молодёжи на территории региона. На сегодняшний день это более 180 самых разных пространств. Самым знаковым и успешным примером работы по развитию инфраструктуры стало открытие арт-резиденции «Миксер» в Ноябрьске. Спустя месяц арт-резиденция получила звание лучшего объекта молодёжной политики в стране, что, конечно, достойно», – поделился своим мнением чиновник.

Несмотря на то, что губернатор Ямала часто выступает на мероприятиях, общается с журналистами и проводит прямые эфиры, формат такого ежегодного отчёта остаётся востребованным. Глава округа кратко и ёмко отмечает главные итоги и обозначает новые задачи для команды, делая их понятными для населения.

«Послание губернатора – это отличный способ прямого контакта с людьми, который особенно востребован во времена, связанные с внешними и внутренними вызовами. Когда для людей очень важно понимать, что они услышаны и сформировать единое понимание будущего и региона, и страны», – отметил политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

Салехард, Наталья Ефремова

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