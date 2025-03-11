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Вторник, 11 марта 2025, 19:01 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов выступит с докладом 19 марта

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом о положении дел в регионе 19 марта. Об этом сообщает близкий к правительству округа телеграм-канал «Пул 89».

В прошлом году основной акцент в своём ежегодном докладе глава округа сделал на том, как Ямал включится в новые нацпроекты, обозначенные президентом Владимиром Путиным. Он также уделили внимание семьям, где воспитываются дети с особенностями здоровья, и безопасности ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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