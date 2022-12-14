Губернатор Ямала Артюхов отказался от торжественного подведения итогов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отступил от традиций и отказался от ежегодного доклада-послания Заксобранию в 2022 году. Обычно это были торжественные и масштабные презентации с большим количеством гостей. Но в этом году доклад представляет собой документ, опубликованный на сайте правительства округа. Причину смены формата называют собеседники в правительстве – глава региона считает, что сейчас не лучшее время для церемоний. Основные итоги года губернатор подвёл во время прямой линии с жителями и пресс-конференции с журналистами. Политологи полагают, что сейчас для жителей важнее видеть реальные дела, чем чиновничьи отчёты.

О чём доклад?

В докладе Дмитрий Артюхов называет приоритеты: жильё, медицину и дороги. Они не меняются несмотря на то, что в последнее возникает много новых вопросов, которые требуют оперативного решения.

Один из таких вопросов и заглавная тема доклада – мобилизация. Глава региона напоминает, какие меры поддержки были введены для мобилизованных и их семей.

Другой связанный с этим вопрос – поддержка новых республик. Дмитрий Артюхов рассказывает, как Ямал помогает восстановить Волноваху, называя её «14 муниципалитетом Ямала».

В начале отчёта губернатор снимает сложный вопрос – крупные нефтегазовые компании несмотря на трудную ситуацию работают и получают прибыль. Это значит, что бюджет Ямала получает необходимые налоги для развития.

Крупная тема в докладе губернатора – молодёжная политика, обучение и воспитание школьников. Вероятно, отчасти такое внимание связано с тем, что губернатор Ямала – глава госкомиссии по молодёжной политике при президенте РФ. Тем более вопрос актуален сейчас, когда государство пытается найти новые подходы к воспитанию молодёжи. В докладе губернатор не только перечисляет построенные школы, но и объясняет, по какому пути идёт ямальское образование и чем руководствуется.

Напомним, 2023 год объявлен Дмитрием Артюховым Годом знаний (перекликается темой года в стране – Год педагога и наставника). Губернатор объясняет цель работы: «В 2023 году мы планируем внедрить полноценную систему работы с талантами наших школьников». В докладе губернатор анонсирует нововведение, которое поможет способным школьникам получать лучшие результаты: в школах ЯНАО появятся олимпиадные команды. Учеников из таких команд будут целенаправленно готовить к победам в различных конкурсах проектах, в том числе, для участия в федеральных проектах центр «Сириус» и Национальная технологическая олимпиада школьников.

Глава округа подчёркивает, что регион – сторонник школы ступеней, то есть создания отдельного пространства и принципов обучения для школьников разных возрастных групп. Новые школы строятся уже с учётом этих постулатов.

Губернатор обозначает и акцент в молодёжной политике: интеграция с образованием. «Всё больше наших учебных заведений перейдут на модель «школы полного дня», где ребята и после уроков смогут посещать специализированные интенсивы, заниматься волонтёрством и творчеством, участвовать в работе Российского движения детей и молодёжи. Это поможет лучше интегрировать между собой системы образования и молодёжной политики, к этому мы сейчас стремимся», – объясняет глава округа.

Говоря о приоритетной теме – медицине, Дмитрий Артюхов даёт обещание: в каждом крупном населённом пункте на Ямале будет новая современная больница. Губернатор анонсирует нововведение – онкологический скрининг будет теперь не только на базе Салехардской окружной больницы, но и во всех центрах амбулаторной онкологической помощи.

Что в числе итогов года?

В числе итогов года перечислено несколько новых социальных мер. Это и возможность выбора коробки новорожденного или денежного сертификата при рождении малыша (губернатор обещал подключить к системе и «Детский мир»), и бесплатные системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом, и компенсация за найм жилья для коренных жителей при трудоустройстве на Ямале по актуальным специальностям.

Среди заметных итогов – запуск новых рейсов в Горно-Алтайск и начало работы нового аэропорта в Новом Уренгое.

«В этом году наши дорожные строители установили рекорд – 200 километров региональных трасс привели в нормативное состояние. Это очень большая цифра для коротких строительных сезонов Севера», – делится успехами в дорожном строительстве глава региона.

Важный акцент в направлении «дороги»: регион озадачен появлением сотовой связи на одной из ключевых трасс. «Активно работаем над обеспечением связи на дороге Надым – Салехард. Это не только вопрос удобства, но и безопасности. До конца года сотовой связью в общей сложности будет покрыто 245 из 344 километров этой дороги», – сообщает чиновник.

Дмитрий Артюхов объясняет, почему пришлось закупать очень много новой дорожной техники – зимы на Ямале стали более тёплыми и снежными. «Всего приобрели 238 единиц, причём половину всех машин – в текущем году», – говорится в докладе.

В конце послания губернатор повторяет один из своих любимых тезисов – в советское время, когда строились города Ямала и осваивались месторождения, тоже было непросто, были санкции, не было международной поддержки. Однако первопроходцы заложили основы процветания автономного округа.

По словам политолога, члена Общественной палаты РФ Евгения Забродина, отказ Дмитрия Артюхова от традиционной презентации доклада ещё не означает отказ от подведения итогов.

«Это решение демонстрирует сдержанность. Традиционно на презентацию послания губернатора съезжаются гости со всего Ямала – это и общественники, и мэры, и члены муниципальных управленческих команд, и депутаты. В этом году очень напряжённая ситуация, важна и нужна работа людей на местах, в том числе и муниципалов. При этом отчёт о работе команды главы региона всё-таки есть, от подведения итогов Дмитрий Артюхов не отказался – документ представлен для широкой общественности, – говорит г-н Забродин. – Что касается населения: глава Ямала находится в постоянном контакте с ямальцами – комментарии в его аккаунтах, «прямые эфиры», офлайн встречи во время поездки по региону. Так что не думаю, что у жителей возникнет ощущение недосказанности».

Салехард, Юлия Фролова

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