Всех ямальских детей с диабетом первого типа бесплатно обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови

На Ямале детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Решение озвучил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Новая мера поддержки позволит сэкономить семейный бюджет, сообщают в пресс-службе губернатора региона.

Сейчас в регионе в этой мере нуждаются 229 детей с сахарным диабетом первого типа. Для обеспечения одного ребёнка системой непрерывного мониторинга необходимо в среднем 150 тысяч рублей в год.

Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Сейчас это дополнительно 63 человека. Стоимость расходных материалов в год для одного человека составляет примерно 207 тысяч рублей. Ранее на обеспечении федерального бюджета были взрослые люди – диабетики с инвалидностью, а дети обеспечивались за счет окружного бюджета.

В ближайшее время будут приняты изменения в региональный закон «О здравоохранении». Изменения вступят в силу с 2022 года.

По данным медицинской статистики, на Ямале проживают 16 716 взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.10.21

Ямал и Росрыболовство подписали соглашение о сотрудничестве. / Сегодня – Всемирный день чистых рук. Как правильно их мыть – инструкция (ВИДЕО). / Стартовала Всероссийская перепись населения: участвовать можно дистанционно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»