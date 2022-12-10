На Ямале 3 года будут оплачивать аренду квартиры выпускникам техникумов

С 2023 года на Ямале начнёт действовать новая мера поддержки молодых специалистов – выпускникам техникумов и колледжей компенсируют арендную плату за жильё в течение 3 лет после окончания СПО. Речь идёт о выпускниках конкретных, востребованных специальностей. Список пока не озвучен. Но подробности рассказал губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «прямого эфира» 10 декабря 2022 года.

«Если человек поступает в СПО на специальность, востребованную в экономике (это не бюджетный сектор, не воспитатель детского сада) и у него нет жилья, он приехал из посёлка, мы 3 года после окончания будем ему компенсировать аренду в этом городе, чтобы специалист закрепился», – пояснил глава округа.

Он привёл пример востребованных специальностей – специалист в сфере ЖКХ, слесарь, монтажник, электрик.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь мера направлена на жителей небольших посёлков. Обусловлена она огромными ценами на аренду жилья в крупных городах округа.

Размер компенсации для выпускников составит до 25 тысяч рублей в месяц, добавили в пресс-службе правительства Ямала.

«Приходилось слышать от ребят: они вырвались из посёлка или где-то вообще из тундры, получили специальность, а что дальше, где жить? Начальная зарплата невысокая, она вся будет уходить на съём жилья. Тупик. Возвращение обратно в посёлок, там работы мало. Получается, мы его учили, сопровождали, а последний этап помощи не было», – отметил г-н Артюхов, объясняя логику новой меры поддержки.

«Рынок недвижимости сильно разогрелся. Цена подскочила резко. Снять квартиру молодому парню – за гранью возможностей», – добавил глава округа.

По словам губернатора, если человек отработает 3 года, он точно встанет на ноги и сможет решить вопросы с жильём сам.

С другой стороны, по словам чиновника, не хватает рабочих на стройках региона. «Парадокс: мы хотим развивать города, посёлки, но мы не можем найти строителей. Ты если молодой, то можешь пойти разнорабочим. Но люди отказываются. Навыков где-то нет», – сказал глава региона, поясняя как нужны рабочие руки в экономике.

Салехард, Юлия Фролова

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