Школа для старшеклассников в Лабытнанги закроется на ремонт летом

Школа №1 в Лабытнанги, которая станет старшей школой, закроется на ремонт в июле 2023 года.

«В существующее здание школа переехала в 2006 году. Требуется замена сетей тепло- и водоснабжения, канализации, ремонт крыши. Всё это мы планируем устранить в рамках капитального ремонта и, конечно, полностью обновить образовательную среду», – сообщила в рамках прямого эфира «Вконтакте» глава города Марина Трескова 30 марта 2023 года. Она повторила, что основная задача этой обновлённой старшей школы – подготовить выпускников к обучению в вузах, чтобы они правильно выбрали профессию.

Завершить ремонт планируют в 2024-2025 учебном году, во 2 полугодии, уточняла ранее в интервью «Вести Ямал» начальник управления образования администрации Лабытнанги Людмила Муратова.

По словам г-жи Тресковой, состоялась стратегическая сессия управленцев и педагогов города, в ходе которой разработали образовательную модель старшей школы. «В марте я лично провела цикл родительских собраний, педсоветов, встреч с обучающимися, на которых подробно обсуждались все планы», – заявила градоначальница.

Марине Тресковой пришлось прокомментировать вопрос подписчицы, которая спросила, почему опять делается «что попало» и почему у детей будет обучение в 2 смены (из-за ремонта школы).

Мэр сообщила, что школа 1 нуждается в капремонте и на него заложили деньги в бюджете. Она пояснила, что в конце года сдаётся новая школа, которая, видимо, поможет решить вопрос со 2 сменой: «с первой декады следующего года мы начнём её заселять».

После этого мэр привела в пример опыт собственных детей.

«Те классы, которые нельзя перевести во 2 смену, они во 2 смену и не учатся. Законодательство мы с вами не нарушаем. Когда учились мои дети во 2 смену, они высыпались и всё успевали, поэтому нужно попробовать и давать эту оценку», – уверила мэр.

Ранее о поддержке проекта «школы ступеней» сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Школа №1 выбрана для старшеклассников, так как она самая маленькая в городе. «Школа №1 выбрана, потому что это школа с наименьшим количеством мест – 420. По нашим данным, каждый год 10-11 классов 350 до 400 человек. Это те, кто остаётся учиться», – объясняла г-жа Муратова.

В числе особенностей, которые должны помочь старшеклассникам легче адаптироваться к студенчеству, в школе создадут лекционные залы, лабораторные кабинеты, переговорные для малых групп.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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