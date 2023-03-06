Чиновники Лабытнанги объяснили своё желание собрать всех старшеклассников в одной школе

Чиновники Лабытнанги презентовали проект старшей школы на базе школы №1. По версии служащих, объединение всех старшеклассников в едином образовательном учреждении поможет ребятам лучше подготовиться к поступлению в вуз: в новом учреждении будут собраны все возможные профильные направления – от гуманитарного и инженерного до художественного. Об этом сообщает телекомпания «Лабытнанги ТВ» в сюжете с заседания думы, где обсуждался проект.

«В каждой школе есть 1 или 2 профильных класса. Дети ограничены, зажаты, заперты своей школой. Им не хочется терять одноклассников, не хочется уходить от любимых учителей. Но хочется быть, например, не экономистом, а дизайнером. Концентрация в одной школе позволит нам расширить список предлагаемых и курсов, и предметов, и онлайн – форматов», – сообщила заместитель начальника управления образования Лабытнанги Татьяна Кузнецова.

Как пояснил корреспондент телекомпании, речь идёт об онлайн-уроках от преподавателей вузов.

Также чиновники планируют создать и специальную воспитательную программу для старшеклассников Лабытнанги. «Воспитательная программа старшей школы будет выстроена с учётом подготовки к различным вызовам взрослой жизни», – заявила депутатам городской думы Лабытнанги начальник управления образования Людмила Муратова.

В сюжете сообщается что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал планы по реновации школы №1, где планируют собрать всех старшеклассников.

В соцсетях представители мэрии Лабытнанги также анонсируют разъяснительные беседы с родителями по поводу образовательного эксперимента. Депутаты думы снова обсудят проект преобразования школы №1 22 марта на очередном заседании думы.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»