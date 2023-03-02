В Лабытнанги начали школьный эксперимент, подержанный Артюховым

В Лабытнанги начали эксперимент по переводу старшеклассников города в одну школу. Они будут обучаться на базе школы №1. Об этом сообщили в администрации города.

«В Лабытнанги муниципальная система образования на пороге реформы. Базовые предметы остаются, но у каждого будущего выпускника по его выбору появится возможность выбора профиля в соответствии с его личными планами поступления в вуз. Организовать обучение ребят 10-11 классов предложено на базе одной школы – №1. Для проведения такой реформы есть ресурсы и время на подготовку», – говорится в сообщении мэри.

По словам главы города Марины Тресковой, школу ждёт ремонт.



«Пока ведутся работы, есть время продумать всё до мелочей, сформировать кадровый состав и материально-техническую базу, чтобы выстроить обучение с ориентиром на индивидуальный заказ будущего выпускника», – уточнила градоначальница.

В числе предлагаемых профилей – инженерный, информационно-технологический, химико-биологический, историко-правовой, социально-педагогический, филологический, оборонно-спортивный и др.



О том, что в ЯНАО начнётся переход на систему «школы ступеней», губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил в своём ежегодном послании.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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