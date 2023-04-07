Старшеклассников Пуровского района в 2024 году переведут в отдельную школу

Тарко-Сале и посёлок Уренгой переведут старшеклассников в отдельные школы в 2024 году. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин во время прямого эфира «ВКонтакте» 6 апреля 2023 года. Подробностей пока нет – район ещё разрабатывает модель перехода на систему «школы ступеней».

«Также у нас строится колледж, и сейчас мы разрабатываем муниципальную модель «школы ступеней». Уже с 1 сентября 2024 года мы будем переходить на старшую ступень. Мы сейчас очень серьёзно прорабатываем этот вопрос с округом, с департаментом образования, с департаментом образования Пуровского района, с профессиональным сообществом, с родителями, чтобы определить самую лучшую модель, которую можно будет реализовать на территории Тарко-Сале и мы взяли ещё в работу Уренгой»– рассказал г-н Колодин.

Отметим, переход Ямала на систему образования, при которой старшеклассники учатся отдельно, начался по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Каждый город и район уже начали делать шаги на пути к этой системе. Лабытнанги определил школу, в которую переведут учеников 10 и 11 классов со всего города.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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