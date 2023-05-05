Родители Надыма возмущены школьным проектом, который запустил губернатор Артюхов

Родители учеников школы №4 в Надыме недовольны планами чиновников, которые хотят сделать на базе учреждения старшую школу. Дело в том, что младшеклассникам при новой системе придётся учиться во 2 смену. Пост об этом опубликован в сообществе «Злой и добрый надымчанин» ВК. Переход на «школу ступеней» инициировал губернатор Дмитрий Артюхов. Эксперимент начался во всех муниципалитетах. Он предполагает, что старшеклассники одногого город будут учиться все вместе в одной школе.

«Мы, родители, обеспокоены ситуацией, которая уже второй месяц втихую творится вокруг Школы 4. В школе обучается свыше 700 учеников, из них больше половины – в младших и средних классах. Кабинеты переполнены. Однако, когда распиаренный в СМИ проект строительства старшей профильной школы в Олимпийском внезапно заглох, умники из Департамента не нашли ничего лучше, как сделать ее из нашей школы! Как заявила начальник Рудакова на родительском собрании: Мы хотим создать вашим детям хорошие условия уже сейчас, а не через несколько лет, когда эту школу построят. СЕЙЧАС наши дети учатся в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, а не в 10 и 11 классах!!! И от того, что вы в сентябре их спихнете во вторую смену и заставите по темноте ходить на занятия, а в перспективе и вовсе разгоните по разным школам города лучше им НЕ СТАНЕТ НИКОГДА!!!! Они не смогут адекватно посещать кружки без перегрузки, нормально делать уроки, мы, сидя на работе, их видеть толком не будем. А как маленькие дети будут таскаться по автобусам, добираясь до других микрорайонов, когда вы их переведете в другие школы? Учителя вообще в позорном положении – до сих пор не ознакомлены с дальнейшей своей судьбой! Остальные школы ведь не резиновые и СТОЛЬКО дополнительных педагогов им явно не нужны»,– написано в посте.

Анонимный автор обещает обратиться в СК и прокуратуру.

Департамент образования Надымского района не смог внятно ответить автору поста. В комментарии ведомства лишь указано, что всю информацию о старшей школе сообщат на родительских собраниях.

«Уважаемые родители! С 1 сентября 2023 года все ученики школы № 4 г. Надыма будут учиться в своей школе. В нашем округе развивается проект по предоставлению дополнительных условий для обучающихся 10-11 классов: обучение по индивидуальным учебным планам в соответствии с запросом каждого ребенка, получение довузовской подготовки. И в нашем районе прорабатывается модель «старшей» школы. О её направлениях, сроках, учебных планах обязательно с вами обсудим на родительских собраниях. Для получения разъяснений по данной ситуации вы можете обратиться в Департамент образования по телефону: 50-19-43.», – написали представители ведомства.

Агентство «Новый День» сделает запрос в администрацию, чтобы выяснить подробности.

В одну школу переведут всех старшеклассников в Лабытнанги. Проект уже анонсировала Марина Трескова. Аналогичное заявление делали глава Салехарда Алексей Титовский и глава Пуровского района Антон Колодин.

Надым, Наталья Ефремова

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