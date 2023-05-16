Надымские власти дали новый ответ по организации «старшей школы» в школе #4

Власти Надымского района сообщили, что не рассматривают вариант организации на базе школы #4 старшей школы. Об этом 16 мая написал представитель ведомства на странице главы Дмитрия Жаромских после настойчивых просьб жителей дать внятный официальный ответ.

«Надымская четвертая школа не рассматривается для организации на её базе «школы для старшеклассников».

Образовательный процесс для учащихся с 1 по 11 класс в школе будет организован в обычном режиме. Педагоги школы №4 продолжают свою профессиональную деятельность в данном образовательном учреждении»,– написали чиновники надымского Депобра.

Ранее жители в соцсетях устроили дискуссию, озвучив недовольство планами властей по созданию школы для старшеклассников. Родителям неофициально сообщили, что в этом случае младшеклассникам придётся учиться во 2 смену.

Чиновники игнорировали волнения граждан, предоставляя расплывчатый неинформативный ответ.

Вопросы агентства «Новый День» о планах по организации старшей школы также оставались без ответа.

Надымский район, Наталья Ефремова

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