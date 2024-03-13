В Надыме отказались от идеи собрать всех старшеклассников в одной школе принудительно

В Надымском районе учеников не будут обязывать переходить в отдельную «старшую школу». Такую школу создадут, но обучение в ней будет добровольным. Если кто-то не захочет начать обучение по новой системе, он сможет остаться в своей школе и закончить там 11 класс. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Он заявил, что обсуждение длилось год. И этот вариант реализации реформы «школы ступеней» компромиссный.

«Пример Муравленко – в одном учебном заведении собрали всех 10-11-классников. У нас такой свободной отдельной школы нет. Поэтому, к чему мы в итоге разных диалогов пришли. Это сами родители предложили, и я поддержал их инициативу. Это соломоново решение. Сохранить во всех школах 10-11 классы универсального профиля. Но в одной школе сделать для тех, кто является сторонником углублённого обучения, возможность отдать добровольно детей по профилю. Старшая школа появится в следующем году на базе одной из школ, и она будет формироваться в добровольном порядке», – рассказал г-н Жаромских 13 марта во время встречи с трудовыми коллективами.

Он уточнил, что сейчас власти разрабатывают профили: технологический, арт-профиль, химико-биологический и обсуждают партнёрство с вузами.

Ранее в городе появлялось несколько версий того, как будет происходить реформа «школы ступеней». Однако ни одна из этих версий главой района подтверждена не была.

Реформа «школы ступеней» инициирована губернатором Дмитрием Артюховым. Она реализуется во многих муниципалитетах региона. Её суть – обучение школьников разного возраста отдельно.

Идея обучения старшеклассников в отдельных школах вызывала волнения в Ноябрьске и Салехарде. В Салехарде это было связано в том числе и с тем, что для старшеклассников решено было отдать одну из существующих школ. Это повлекло перевод детей в другие учебные заведения, которые и так переполнены. Аналогичная ситуация может сложиться и в других городах, потому что проблема нехватки мест в школах актуальна для многих территорий ЯНАО.

Надымский район, Наталья Ефремова

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