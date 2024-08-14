российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 августа 2024, 07:52 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Прокуратура рекомендовала чиновникам Ямала зачислить в 10 класс всех желающих

Прокуратура обещала проконтролировать зачисление детей в 10 класс на Ямале в этом году. Вероятно, это связано с тем, что в округе реализуется проект «школа ступеней», он подразумевает отдельное обучение старшеклассников в специализированных классах.

«И. о. прокурора округа Александра Тыльченко отметил, что вопросы зачисления детей в 10-е классы находятся на особом контроле органов прокуратуры. Требованиями действующего федерального законодательства закреплены положения о преемственности и непрерывности общего образования», – сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что на совещании рекомендовано обеспечить приём в 10-е классы всех учащихся, успешно освоивших программу основного общего образования, и желающих продолжить обучение в общеобразовательных школах. Также властям рекомендовали создать нужное количество мест для обучающихся в 10-классах универсального профиля.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В школе №7 Ноябрьска будут повторно планировать реновацию после скандала / В Надыме отказались от идеи собрать всех старшеклассников в одной школе принудительно

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Россия,