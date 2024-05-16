В школе №7 Ноябрьска будут повторно планировать реновацию после скандала

Власти заказывают второй проект реконструкции школы 7 Ноябрьска, из которой хотят делать старшую школу.

Первый проект разработала и презентовала компания «Нижневартовский Промстройпроект» за 9,5 млн рублей. Его дирекции муниципального заказа оказалось недостаточно, либо проект будет изменён (первый проект реновации предусматривал наличие классов младшей, средней и старшей школы). Чиновники заказывают очередные работы по проектированию, но теперь только внутренних интерьеров. Конкурс уже проведён, имя победителя ещё не раскрыто. Чиновники готовы были отдать за дизайн-проект 10 млн рублей, победитель предложил сделать работы за 3,5 млн рублей. Какие помещения необходимо запроектировать в обновлённой школе – неясно. В задании на проектирование этого нет. На жтот момент, кстати, обратили внимание даже потенциальные участники конкурса, сдлав запрос заказчику. Однако перечень помещений так и не появился.

От второго подрядчика требуют выполнить анализ предоставленных исходных данных (в том числе ранее разработанной документации ООО «Нижневартовский Промстройпроект»), создать эскизный дизайн-проект интерьера, создать рабочий дизайн-проект интерьера. Сроки исполнения работ – 2024 год. Дизайн-проект должен содержать нестандартные дизайнерские решения и включать использование новейших средств взаимодействия с информацией.

фото - ООО "Нижневартовский Промстройпроект"

Напомним, ранее вокруг школы 7 разгорелся скандал: власти решили, что там будут учиться только старшеклассники (проект «школа ступеней»). Для этого школу решили реконструировать. Но жители выступили резко против. Во-первых, их не устраивало закрытие школы на ремонт, так как в городе учебные заведения переполнены. Во-вторых, родителей не устраивал вариант ликвидации 1-9 классов в школе №7.

Губернатору Дмитрию Артюхову пришлось остановить реновацию и сообщить о том, что власти города будут ждать завершения строительства новой школы, только после этого 7 закроют на ремонт. О том, какова судьба старшей школы в Ноябрьске, до сих пор ничего не известно. Неясно, будут ли проектировать школу с учётом обучения детей 1-11 лассов или только старшеклассников. Агентство «Новый День» сделало запрос в мэрию Ноябрьска. Ответ мы опубликуем.

«В Ноябрьске нужно дождаться завершения строительства новой школы в 8 микрорайоне. И только тогда запускать реновацию. Сначала нужно создать инфраструктуру, а затем закрывать школы на реновацию», – заявил глава округа.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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