Губернатор Артюхов отложил создание старшей школы в Ноябрьске из-за непроработанности реформы

В Ноябрьске отложат реновацию 7 школы и создание на её базе школы для старшеклассников. Об этом сообщил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, отметив, что решение ещё не проработано до конца и вызывает массу негатива. Комментарий относительно реформы глава региона дал во время прямого эфира 10 декабря 2023 года. Агентство «Новый День» сообщало, что жители Ноябрьска выступили против закрытия школы № 7 на ремонт, опасаясь повторения ситуации с переполненностью учебных заведений в Салехарде.

«Где-то мы видим, что и учителя, и родители напряжены. В Ноябрьске такой случай. Это говорит о том, что, во-первых, руководители, начиная от окружного и до городского департамента образования, неправильно выстроили работу. И это решение значит, неготовое, его нужно отложить. В Ноябрьске нужно дождаться завершения строительства новой школы в 8 микрорайоне. И только тогда запускать реновацию. Сначала нужно создать инфраструктуру, а затем закрывать школы на реновацию», – заявил глава округа.

Дмитрий Артюхов также ещё раз объяснил, почему в городах и районах Ямала всех старшеклассников хотят собрать в одной школе (так называемая «школа ступеней», то ест раздельное обучение школьников разных возрастов). По его словам, к этому регион склоняют эксперты из сферы образования.

«Нам это подсказывают эксперты из сферы образования: как сделать следующий шаг в улучшении. Образование на Ямале на хорошем уровне, но мы не входим в лучшие, образцовые результаты. Муравленковской школе, которая давно перешла на этот формат, тоже очень тяжело давалосьь это решение: весь город был против, родители, педагоги. Прошло более 10 лет. Сегодня это самая успешная по результатам выпускников школа на Ямале. Потому что если собрать в одной школе сильный класс физиков, химиков, атийшников, математиков, то внутренняя конкуренция даёт лучший результат», – поделился аргументами глава региона.

Ранее в Салехарде возникли проблемы из-за закрытия «канадки» на реновацию для создания там старшей школы. На время ремонта детей распределили в другие школы, в том числе в школу №2. Из-за большого числа учеников дети не успевали ест в столовой, не могли повесить в гардеробе вещи, не хватало учебных кабинетов и пространства для отдыха во время перемен – рекреации были заполнены толами школьников. Прокуратура после публикации агентства «Новый День» и жалоб родителей провела проверку и нашла множественные нарушения. Часть из них после представления главе Салехарда Алексею Титовскому устранили.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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