Даты запуска старшей школы в Ноябрьске сдвинулись на неопределённый срок

Пока в Ноябрьске не будет завершено строительство школы в 8 микрорайоне и ещё двух пристроев к школам, говорить о создании старшей школы преждевременно. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на пресс-подходе во время своей ежегодной поездки по округу.

«Покуда у нас нагрузка высока и дети учатся уплотнённо, наверное, этот пилот не то, что должно заработать с 1 сентября или с 1 сентября следующего года», – отметил губернатор в беседе с журналистами, которую публикует «Ямал 1».

«Нагрузка на школы и так высокая. Поэтому мы строим три новых школы. Одна школа самая крупная – в Ноябрьске на 1200 мест. Есть объективная критика в адрес строителей. Они задерживают. Понятно, что школа большая, одна из самых больших на Ямале. Но это нас не удовлетворяет, задача поставлена. Контрольная точка – конец года. Ещё плюс две школы строятся, они будут как пристрои к действующим школам, но это полноценные школы на 500 мест каждая. Вот когда всё это вместе появится, тогда появятся условия для того, чтобы говорить о старшей школе», – пояснил глава региона.

Напомним, создание старшей школы в Ноябрьске отменили после серьёзного протеста родителей Сначала предполагалось, что она начнёт работать на базе 7 школы. Об этом говорил и сам г-н Артюхов в прошлом году, когда приезжал в Ноябрьск. Однако к концу года недовольные и обеспокоенные родители начали жаловаться во все инстанции и перевод старшеклассников в одну школу в Ноябрьске на время отменили.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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