В Ноябрьске назревает скандал из-за планов властей создать школу для старшеклассников

Жители Ноябрьска попросили главу Депобра Ямала Марину Кравец обозначить планы по созданию старшей школы в Ноябрьске. Ранее в городе появилась информация, что такое учреждение создадут на базе школы №7. Горожане опасаются, что повторится ситуация Салехарда – когда после закрытия на ремонт будущей школы для старшеклассников детей перевели в другие учреждения и ученикам стало тесно. Вопросы родители Ноябрьска задали под прямым эфиром г-жи Кравец в официальной группе Ямала «Вконтакте». Но чиновница во время прямого эфира не ответила на них, ведущая предпочла не зачитывать эти обращения ямальцев.

«Прошу пояснить судьбу 7 школы. Мы, родители и все неравнодушные, требуем оставить формат школы для детей с 1-11 классы на базе 7 школы», – написала зрительница трансляции.

В комментариях департамент образования Ноябрьска заявил, что модель создания школы для старшеклассников ещё прорабатывается и что проект реновации пока предполагает обучение учеников с 1 по 11 классы. «В 2020 году МБОУ СОШ 7 города Ноябрьска включена в региональную программу реновации школ. Разработанный проект реконструкции предполагает организацию обучения с 1-11класс», – говорится в ответе городского Депобра 28 ноября.

Однако горожане в беседе предоставили скрин другого официального ответа чиновников Ноябрьска, в котором говорится, что школа №7 – это оптимальный вариант школы для старшеклассников.

Поскольку г-жа Кравец не стала отвечать на острые вопросы, неясно, какая информация является недостоверной и почему чиновники Ноябрьска предоставляют противоречивые данные.

В комментариях под эфиром дискуссия о реновации школы №7 продолжается.

«Если проект «Старшая школа» так успешно был реализован в Муравленко, то это не значит, что этот проект будет насильно навязан в других населённых пунктах Ямала. <…> В Ноябрьске предлагается реализация проекта без серьёзных вложений. То есть: вначале мы переполним пять!!! учебных заведений учениками, переместив из 7 школы. Школы в течение 2 лет будут работать с нарушением всех норм САНПиН. Переполнение классов, духота в кабинетах, толпы детей перед раздевалками, по два-три класса в одном спортзале. Куда уйдут «лишние» педагоги? Опять вернёмся к трём сменам? Все школы работают по разным программам. Теперь дети из 7 школы будут «быстро» перестраиваться на программы других школ? Может вначале построить отдельное здание «Старшей школы». Разгрузить за счёт старшеклассников школы. <…> Или для Вас главное срочно отчитаться перед вышестоящим руководством о «повсеместно внедрением проекте «Старшая школа», – спросил один из подписчиков.

С ним согласилась другая жительница города: «Я вообще против отдельной школы для старших классов. Город большой, добираться придется и маломобильным старшеклассникам не внутри своего района, а не пойми куда».

Ещё одна читательница попросила на время ремонта 7 школы определить всех учеников в одно здание. «Добрый день. По вопросу ремонта и реновации 7 школы г. Ноябрьск. Если будут планировать закрывать школу, то можно ли всех детей перевести в одно здание, так как возить детей в другие школы города, если их больше 1, нет возможности. Предлагаемые школы расположены в разных частях города», – написала жительница.

Городской департамент образования не ответил ничего конкретного. «Оксана, здравствуйте. Распределение обучающихся на период реконструкции школы 7 будет осуществлено с учётом требований санитарных норм и правил к организации образовательной деятельности», – говорится в пояснения муниципальных служащих.

Марина Кравец в ходе прямого эфира лишь косвенно упомянула проект, сообщив, что в Ноябрьске, скорее всего, старшая школа будет не одна.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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