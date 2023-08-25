Старшую школу в Ноябрьске сделают на базе школы №7

Школа для старшеклассников в Ноябрьске появится на базе школы №7. При этом всех старшеклассников в одном учреждении собирать не будут. Об этом сообщил губернатор Ямала во время встречи с жителями города 24 августа.

«В разных городах идём по пути сбора старшеклассников в одном мест. В Новом Уренгое и Ноябрьске будем двигаться чуть более гибко, потому что город всё-таки большой, всех в одном месте не собрать. В Ноябрьске предполагается делать на базе школы №7. Одна из лучших школ у нас на Ямале», – рассказал глава округа.

Ранее чиновники Лабытнанги рассказывали, что помимо образовательной программы в старшей школе будет и воспитательная. «Воспитательная программа старшей школы будет выстроена с учётом подготовки к различным вызовам взрослой жизни», – уточняла начальник управления образования Людмила Муратова.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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