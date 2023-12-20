Школу №7 в Ноябрьске закроют на реновацию летом 2025 года

Ориентировочный срок закрытия на ремонт школы №7 в Ноябрьске – лето 2025 года. При этом ремонтировать школу по частям невозможно, она будет закрыта полностью, и дети должны будут перейти в другие учебные заведения на время реновации. Об этом сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов во время своего «прямого эфира» «Вконтакте» 20 декабря 2023 года.

Мэр уточнил, что власти города начали прорабатывать варианты распределения учеников в другие школы, варианты организации новых маршрутов общественного транспорта или изменения действующих, работу школьных автобусов.

Ранее родители Ноябрьска пожаловались в различные инстанции, в том числе и президенту, в связи с планами властей по закрытию школы №7 на реновацию и созданию там заведения для обучения старшеклассников. Образовательные площадки города переполнены, перевод детей из закрытой на ремонт 7 школы приведёт к проблемам, с которыми уже столкнулись при реализации реформы «старшей школы» в Салехарде. Недовольство родителей вынудило губернатора Дмитрия Артюхова заявить о переносе сроков реновации. Её начнут только после того, как откроют школу «Гравитация» в 8 микрорайоне.

Сегодня глава Ноябрьска Романов объяснил, почему для реновации и создания школы для старшеклассников выбрали именно 7 школу. «И родители знают, и педагогическое сообщество знает, и дети показывают результаты – это школа с очень хорошими результатами. Мы видим и количество стобалльников, и детей, которые получают аттестаты с отличием, и находится школа в центре, всё сложилось», – сказал градоначальник.

При этом не вполне ясно, где всё-таки будет создана «старшая школа» в Ноябрьске. Ранее власти города пообещали родителям, что после ремонта в 7 школе там продолжат обучаться ребята с 1 по 11 класс.

Алексей Романов также ответил на многочисленные вопросы родителей и заявил, что учиться в школе во время ремонта будет нельзя. Её будут отключать от сетей полностью. «Это один объект, мы всё закрываем, отключаем от сетей, ставим на ремонт. <…> Это по сути реновация, но согласно градостроительного кодекса, это реконструкция. Мы не можем делать отдельно корпусами школу, там проектом предусматривается строительство двух дополнительных корпусов, причём всё это связывается переходами, в том числе в одном из которых будет 6 классов, то есть не просто коридор, а часть учебно-образовательного процесса. Атриум, о котором многие просят – внутридворовое пространство с остеклением, с освещением. Это всё предусмотрено проектом», – раскрыл детали проекта мэр.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube