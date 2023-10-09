Реформа старшей школы в Салехарде вызвала массовое недовольство: детям тесно, в столовую не попасть

В Салехарде родители возмущены ходом реформы образования, инициированной губернатором Дмитрием Артюховым. Речь идёт о создании старшей школы на базе лицея, так называемой «канадки». Осенью 2023 года школа закрылась на реконструкцию, детей распределили по другим учебным заведениям. В итоге школьники учатся, как пишут родители, в крайне стеснённых условиях, перемены сократили, классы переполнены, кабинетов не хватает, учителя перегружены. Администрация города в ответ на все претензии обещает провести собрание.

«Детей «канадки» распределили по школам, нарушив все нормы СанПинов, в итоге дети учатся на головах друг у друга. Ученики 5 и 6 классов были переведены во 2ю школу. С начала учебного года в школе сформировано 8 первых классов! В итоге школа, которая рассчитана на 800 учащихся, обучает 2100 детей! что в 2,6 раза больше расчетной нормы! Учебный процесс превратился в кошмар для учеников, педагогов и родителей! Как можно в таких условиях спокойно отпускать детей в школу? Любая нестандартная ситуация может превратиться в трагедию! Родители лицея для старшеклассников и 1й школы также возмущены ситуацией с количеством обучающихся, нехваткой учебных помещений, увеличением численности классов и т.д.», – пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано в Салехарде» в «ВК».

В посте также говорится, что «в связи с обозначенной неблагоприятной ситуацией прошла информация об увольнении легенды нашего города, директора, долгое время возглавлявшего 2ю школу – Сивицкой Елены Алексеевны». Далее в комментариях люди пишут о том, что директор, якобы, не согласилась с предложенным ходом реформы и потому потеряла пост.

Пост собрал почти 300 комментариев. Многие поддерживают автора и тоже выражают несогласие с решением чиновников о закрытии канадской школы в период, когда новых школ нет и размещать учеников фактически некуда.

«Учимся во второй школе в параллели 5 классов. С начала учебного года прошло чуть больше месяца, а уже глаз дёргается! Не дай Бог пожар случится, наши дети там в давке погибнут! Ну зачем об этом думать? Все за рейтингами гонятся. Напихали детей как селедку в бочку, наплевали на все СанПины. А как надзорные органы принимали готовность школы к началу учебного года? Вообще возникает резонный вопрос в компетентности руководства департамента образования!», – пишет Александра Токарева.

«Я уже говорила, что это позор для Ямала, что в одном из самых богатых округов страны дети учатся в 2 смены, сколько лет школы урезали, сокращали, отдавали здания, а в этом году ещё и каждая школа города переполнена, все нормы санпинов нарушены, но всем наплевать. А для чего скажите закрыли Канаду в этом году, если ремонтные работы там планируются в летний период 24 года? Издевательство над детьми», – согласна Дарья Артемова.

«Прошёл месяц обучения в пятом классе, а для меня как будто уже прошёл учебный год! Дети на головах друг у друга, в раздевалках места нет, кабинетов не хватает, иногда пишут на коленках, дышать нечем! Кушают в торопях, чтоб все успели! Перемена после первого урока 5 мин, как можно за пять минут добежать до нового класса, сходить в туалет и попить? А учителя требуют, чтоб на их уроки не опаздывали. Это нарушение прав детей, нарушение всех норм безопасности! Откройте гимназию, постройте новые школы, а потом вводите свои новшества!», – описывает причину недовольства Зарина Дьяконова.

«Департамент образования Салехарда, Вы всеёдумаете как красиво написать? Или кабинеты готовите с кислородом для наших детей? Почему дети вынуждены находиться в школе как в трамвае? Почему дети не могут попасть в столовую? Как говорится кто успел тот и сел и стоя занял… почему в гардеробе вещи невозможно повесить? Потому что там и нижние вешалки, где ребёнок вынужден на коленках вешать, и вещи на полу, замечательно, нет слов. Вы думаете в случае тревоги что будет? Кто виноват будет? Школа? Или родитель, который привёл своего ребёнка учиться? Ждём внятного ответа и p.s. не забывайте, учителя учить должны детей, а не думать кого где разместить», – описала Nadezhda Medvedeva ситуацию во 2 школе.

«Учимся в 1 школе. Все младшие классы сейчас перевели к нам. В итоге имеем порядка 40 младших классов ! В две смены сидят. Бедные педагоги на разрыв. Качество образования дало о себе знать в первый же месяц. Почему сейчас понадобилось закрыть канадку? Построят в следующем году ещё новую школу-переводите куда хотите!", – пишет Юолия Сергеева.

Мэрия уточнила, что в микрорайоне «Обдорский» ведётся строительство школы на 1275 мест, строительство которой планируется завершить в 2025 году. После окончания строительства таде переедет СОШ №6.

А вот в ответ на все претензии о тесноте и нехватке кабинетов представитель мэрии Салехарда написал в комментариях, что на этой неделе в школах проведут собрания. График собраний опубликован.

«На следующей недели пройдут общешкольные городские собрания, которые будут посвящены вопросам безопасности школьников и актуальным направлениям развития городской системы образования. Приглашаем Вас принять собрании, где Вы сможете задать все интересующие Вас вопросы», – говорится в комментарии (орфография и пунктуация сохранены).

Агентство «Новый День» сделает запрос в мэрию Салехарда с просьбой уточнить позицию чиновников по переполненности классов.

Ранее чиновники Салехарда показывали проект реконструкции «канадки». От здания останется лишь каркас.

Сам же губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, комментируя проблему наличия второй смены и перспективы создания «старшей школы», говорил, что создание пространства для старшеклассников приоритетнее, чем ликвидация второй смены. «Во-первых, скажу от себя, как человек, который пол школы отучился во вторую смену: это не такая проблема. Переполненные классы, когда учителю физически не хватает времени на ученика – это проблема», – говорил глава региона.

Салехард, Наталья Ефремова

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