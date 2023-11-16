Директор школы №2 Салехарда назвала огромную очередь в столовой «шероховатостями»

Глава школы №2 в Салехарде Марина Колчина сообщила, что вчера в столовой скопилась очередь, так как школа ещё регулирует расписание. Однако она уверила, что сегодня в столовой уже «спокойно». Кстати, в канале самой г-жи Колчиной в комментариях к её посту также выложено видео из столовой с длинной очередью. Его директор не прокомментировала.

Агентство «Новый День» сообщало, что снимки из школьной столовой вчера опубликовал местный паблик. Проблемы с переполненностью школьных кабинетов, гардеробов и столовой обсуждаются уже больше месяца.

Г-жа Колчина обещает, что детям совсем скоро станет комфортнее принимать пищу. Она 16 ноября сообщила агентству «Федерал Пресс», что после внесения изменений в расписание, «разведения» больших перемен, в разных параллелях было обеспечено шесть потоков организованного питания для школьников первой смены и пять – для тех ребят, кто обучается во вторую смену. «Безусловно, могут быть ещё шероховатости, так последние коррективы в расписание питания внесены буквально вчера. Мы учли предложения родителей и самих ребят. Сегодня в столовой спокойно, ситуация стабилизировалась», – уверила руководитель учебного заведения.

Родители учеников школы №2 пожаловались на стеснённые условия в начале октября. В учебное заведение перевели учеников из закрытого на переделку лицея (из него сделают старшую школу).

Как выяснило агентство «Новый День», прокуратура нашла огромное количество нарушений в школе и недостоверной информации в сведениях, которые предоставляли чиновники департамента образования Салехарда.

Салехард, Наталья Ефремова

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