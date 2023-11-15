Жалобы на переполненность школы №2 продолжают сыпаться в паблики Салехарда

В салехардских пабликах продолжают обсуждать проблему переполненности школы №2 после перевода туда детей из лицея (т.н «канадки»).

В канале «Вечерний Салехард» сегодня, 15 ноября, появился снимок с подписью: «Глава второй школы, вы серьёзно. Сделайте пожалуйста хоть что-то, чтобы можно было нормально ходить в столовую или на тех же переменах». На фото видно, что свободных мест в столовой нет. Сообщение анонимное. Вероятно, фото сделано одним из учащихся.

Ранее в обширном представлении прокурор Салехарда Евгений Губкин отметил, что предложенные чиновниками и новым директором школы Мариной Колчиной вариант изменения расписания перемен не поможет выстроить нормальный график питания школьников.

Шквал критики и вопросов вызвало сообщение мэрии Салехарда о том, что мониторить ситуацию в учебном заведении будет «совет отцов». В официальном аккаунте мэрии люди пишут, что не понимают, кто входит в этот совет. Родители предполагают, что эта организация создана чиновниками и будет необъективна.

«В городской Совет отцов входят представители школьных Советов отцов. Совет отцов создается силами родительской общественности и по её инициативе на добровольных началах сроком на 1 год и утверждается общешкольным родительским собранием (или родительским комитетом)», – в ответ на претензии написали представители горадминистрации.

При этом родители боятся писать критические сообщения со своих официальных страниц и признаются в этом открыто. Жители Салехарда ожидают, что если напишут от своего имени, то подвергнуться давлению.

«Где можно узнать кто входит в этот «совет отцов»? Работники департаментов? В учебных заведениях города есть такая организация? Или также как с контролем питания – прикормленный блогер?»– пишет человек с говорящим ником «НЕнадо Ляля».

Ещё одна подписчица местной мэрии пишет, что её дочь пришла из школы с синяком из-за давки на переменах.

«Здравствуйте. Признаюсь сразу, что пишу с фейкового аккаунта и делаю это специально, чтобы в школе не вычислили кто это здесь жалуется. Знаете, я долго молчала, думала, что все-таки разрешат этот вопрос, но нет... Сегодня пришла моя дочь из школы, и говорит мне «Мама, смотри» и показывает содранную коленку. Вы понимаете, у ребенка в результате давки в школе ГИМАТОМА, ССАДИНЫ И ЦАРАПИНЫ! И главное откуда – из ШКОЛЫ!!! Какого лешего, я должна терпеть это или мой ребенок? Мы хотим спокойно, без каких-либо травм учиться в школе, но нам просто напросто не дают! Это беспредел какой-то! Кто ответит за это? за слезы и разбитую коленку моей доченьки? Город, департамент? Где вы?

Больше терпеть это я не собираюсь, мой муж еще этого не знает. Вот увидит сегодня, поговорит с дочерью и придет в школу. И после этого просто дам один совет – держитесь.

Вот, посмотрите как травмируют наших детей!», – описала проблему Александра Беляева.

Отметим, что и в паблик агентства «Новый День» пришли жалобы от жителей города о том, что ситуация в школе не меняется, при этом на родителей через работодателей оказывают давление и просят перестать жаловаться.

Салехард, Наталья Ефремова

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