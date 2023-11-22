Глава Салехарда Титовский после критики прокуратуры решил часть проблем в переполненной школе

Глава Салехарда Алексей Титовский и директор школы №2 Марина Колчина показали прокурору города Евгению Губкину, как они исполнили его предписание. Речь идёт о замечаниях прокурора к переполненности школы, незаконным перепланировкам, пожарной безопасности в учебном заведении. Ранее работу чиновников прокурор назвал желанием создать видимость благополучия. Сегодня в надзорном ведомстве сообщили, что часть вопросов чиновники и школа сняли.

«Выполнен весь комплекс предписаний по обеспечению пожарной безопасности. Снесены незаконно установленные перегородки и найдены новые безопасные формы организации пространства»,– уточнили в прокуратуре. Напомним, в школе в 2016 году под учебные классы незаконно приспособили учительскую, мастерскую, библиотеку и кабинет технологии.



Также у прокуратуры больше нет вопросов к тесноте в столовой. «В соответствие с санитарными нормами приведено расписание, что позволило «развести» потоки и решить проблему массового скопления в гардеробах и столовой. Новый график питания предусматривает 7 потоков в первую смену и 5 потоков во вторую», – рассказали в ведомстве.

В школе после замечания прокуратуры появилась горячая вода: «отработаны пункты замечаний по инженерно-техническому содержанию здания школы – установлены новые бойлеры, обеспечена подача горячей воды во все санитарные помещения».

Также руководство школы занялось сломанным оборудованием столовой. «Отремонтировано холодильное оборудование, установлены и запущены посудомоечные машины в столовой», – заметили в надзорной инстанции.

«Нарушения в области пожарной безопасности и санитарных правил устранены, подчеркнул прокурор города Евгений Губкин. – График образовательной деятельности скорректирован, чтобы не допускать скопления школьников. Контроль над ситуацией мы не снимаем, продолжим взаимодействие с руководством школы и администрацией».

Проблемы в школе №2 начались после того, как туда перевели детей из закрытого на ремонт лицея. Из лицея хотят сделать школу для старшеклассников. Переполненность школы и теснота вызвали серьёзное недовольство учеников и их родителей. Жители посчитали, что сначала нужно было пстроить и открыть новую школу, а затем заниматься реформой образования и создавать школу для старшеклассников. По версии департамента образования Ямала, виновата в проблемах школы №2 вовсе не закрытая на ремонт «канадка», а руководство. Поэтому там и работает с 2023 года новый директор.

Салехард, Наталья Ефремова

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