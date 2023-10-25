Власти отрицают, что школа в Салехарде переполнена из-за их реформы

Окружной департамент образования Ямала провёл свою проверку после массовых жалоб родителей учеников школы №2 в Салехарде. Жители сообщали, что из-за закрытия лицея, так называемой «канадки», и перевода учеников 5-6 классов в школу №2, в последней стало крайне тесно. Дети не могут получить одежду в гардеробе, не успевают поесть, а на переменах толпятся в коридорах и не могут свободно пройтись по рекреациям. Более двух недель хранили молчание окружные чиновники. Сегодня глава Депобра Марина Кравец решила озвучить позицию окружных структур.

По её словам, теснота и давка возникли в школе №2 вовсе не из-за закрытия «канадки» (из которой делают «старшую школу»), а из-за неверных управленческих решений самой школы.

«Думаю, что проблема во второй школе возникла в связи с тем, что изначально, когда планировался учебный процесс, нерационально были сформированы классы. В одном классе может быть 16 человек, а в другом классе – 30-31, так не должно быть на одной параллели. И это просматривается по 16% всех классов, практически каждый шестой класс так сформирован. Также мы видим, что нерационально были распределены места в гардеробе, и там произошел сбой. В целом была сформирована рабочая группа, которая побывала во второй школе и посмотрела, как там устроен весь образовательный процесс», – отметила Марина Кравец, которую цитирует «Север-Пресс».

Издание пишет, что начальник управления госконтроля (надзора) в сфере образования департамента образования ЯНАО Анна Вилль, сообщила, что проблема, на которую жаловались горожане осенью, существовала и ранее, а не возникла из-за того, что в школу временно перевели пятые и шестые классы из лицея.

«Вторая школа в этом году не набирала десятые классы, они ушли в лицей – это порядка 120 обучающихся, взамен которых как раз и пришли пятые классы на первую смену из здания лицея. О ситуации мы знаем, мы работаем и максимально стараемся не навредить детям», – отметила Вилль.

Предлагаемые меры

Депобр уверен, что в столовой можно разместить всех детей, но для этого нужно купить новую мебель. Кроме того, новую мебель купят и в гардероб. «Ещё одна мера – закрепление отдельных кабинетов за пятыми классами», – добавила чиновница.

Ранее новый директор школы№2 Марина Колчина презентовала новое расписание перемен – они будут разными и школьников разных возрастов, чтобы дети сумели поест в столовой.

Нормативы

Также в редакцию агентства «Новый День» поступил ответ из мэрии Салехарда. Там уверяют, что нормативное число учеников в школе №2 не превышено, если учесть, что школьники учатся посменно. «Школа №1: проектная мощность – 1111 мест (обучается 1068 человек). Школа №2: проектная мощность – 1200 мест (1 смена – 1140 человек, 2 смена – 913 человек). Таким образом, одномоментно в школе пребывает количество учащихся меньше проектной мощности», – объяснили городские чиновники.

Ремонт «канадки»

Родители учеников, которые жалуются на тесноту и неудобства, выразили удивление в связи с тем, что «канадку» решили закрыть именно сейчас. Из неё, напомним, власти хотят сделать старшую школу.

В мэрии Салехарда заявили в ответ на запрос агентства «Новый День», что инженерные системы здания находились в предаварийном состоянии.

«Здание построили в 1998 году. Ежегодно проводился текущий ремонт систем отопления, вентиляции, инженерных коммуникаций. На протяжении последних пяти лет проводились точечные ремонты – «латание» кровли. Но ввиду длительной эксплуатации (более 20 лет) – кровля подлежит замене, что также было указано в первоначальной технической документации (срок эксплуатации – 15-20 лет). Многочисленные протечки влияли на организацию учебного процесса. При таких дефектах образовательная организация действительно подлежит закрытию. Инженерные системы данного объекта находятся в предаварийном состоянии, а некоторые участки системы – в аварийном, что не позволяет в дальнейшем этот объект эксплуатировать», – заключили чиновники.

Салехард, Наталья Ефремова

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