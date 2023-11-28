Чиновники Салехарда заявили, что во 2 школе станет свободнее после выпуска 11-кассников

Глава департамента образования Ямала Марина Кравец проигнорировала вопросы родителей учеников школы №2 Салехарда во время прямого эфира в официальной группе «Вк». Горожане спрашивали у чиновницы, как власти собираются решать проблему переполненности учебного заведения. Ведущая трансляции не зачитала вопросы из Салехарда, как и вопросы о старшей школе в Ноябрьске. Однако на комментарии родителей отреагировали представители городского департамента образования – они предложили родителям подождать до конца учебного года.

«Как Вы собираетесь решать проблемы с переполненностью школы 2 в г. Салехард? 2 года потерпеть нас точно не устроит», – спросила Лилия Чивикова.

«Хочется знать планы и перспективы в г.Салехард по поводу школ. Куда 1 сентября пойду дети? Какие планы по внедрению новых школ на сентябрь 2024г. Как будет осуществлена разгрузка 2й школы города. Когда уже наши дети будут учиться в одну смену?», – написала Надежда Чусовитина.

«Как прокомментируете что ученикам второй школы Салехарда негде повесить куртку?», – ещё ткаой вопрос о ситуации в школе поступил в рамках прямого эфира.

Как сообщили представители департамента образования Салехарда в комментариях, в 2024 году 11-ые классы выпустятся, численность детей значительно уменьшится. Кроме того, строительство дополнительного корпуса школы № 2 планируется в 2024-2026 годах.

Там также добавили в ответ на вопрос о верхней одежде, что в школе № 2 установлены новые системы с более функциональными крючками, с местами размещения для верхней одежды и сменной обуви. «Сейчас в школе 1248 мест для размещения одежды», – указали муниципальные чиновники.

Проблема в школе №2 возникла осенью 2023 года. В учебное заведение перевели среднее звено «канадки», которую закрыли на ремонт для создания на её базе школы для старшеклассников. Многочисленные нарушения признала прокуратура после жалоб родителей. Однако радикальных мер принято не было – в школе изменили расписание звонков и график питания для учеников, а также установили дополнительные вешалки для одежды. Ранее г-жа Кравец в ходе пресс-концеренции для местнх СМИ говорила, что проблема переполненности школы №2 возникла не из-за того, что туда перевели 5-6 классы из лицея, а из-за неверных управленческих решений руководства учебного заведения.

Проект создания «школы ступеней» анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов.

Как уточнила в ходе прямого эфира сегодня Марина Кравец, старшая школы нужна для того, чтобы учителя научились работать с учениками именно этого возраста, чтобы дети успешно сдавали ЕГЭ и чтобы они могли выбрать профиль, который им нравится.

Салехард, Наталья Ефремова

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