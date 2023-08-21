Артюхов: создание старшей школы приоритетнее, чем ликвидация второй смены

Школа для старшеклассников в Губкинском расположится в школе №6, которую капитально отремонтировали. 21 августа входе визита в город губернатор Дмитрий Артюхов открыл образовательное учреждение. Вечером того же дня родители Губкинского спросили главу региона, почему нужно было забирать под проект старшей школы здание именно сейчас, когда остальные учреждения переполнены и многие дети учатся во вторую смену. По словам Дмитрия Артюхова, для властей более приоритетно создание школ для старшеклассников, чем избавление от вторых смен в школах.

«Во-первых, скажу от себя, как человек, который пол школы отучился во вторую смену: это не такая проблема. Переполненные классы, когда учителю физически не хватает времени на ученика – это проблема. У нас много детей, по 6-7 классов первых уже набираем, это проблема. Но вторая смена… От этого надо постепенно отказываться. И всё, что мы делаем – строим новые школы – как раз-таки чтобы переходить в меньшую нагрузку. Но однозначно, что мы должны бросить всё, перестать строить дороги, и делать только первую смену – здесь у нас подход другой. Старшая школа – важнейшее направление. Это самое ответственное время, это финишная прямая, 10-11 классы, это единый госэкзамен, это выход на балл ЕГЭ и поступление туда, куда ты хочешь. В лучшие вузы, как мы ставим задачу», – объяснил свою позицию губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Как сообщают в правительстве Ямала, в первый год обучения в новой старшей школе, которую назвали «Высотка», запланировано формирование 10 десятых классов по пяти профильным направлениям: естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и универсальному. Будут открыты также корпоративные ТЭК- классы («Роснефть»-классы и «Газпром»-класс), а также МВД-класс, медицинский класс и класс психолого-педагогической направленности.

«Теперь окна в классах выходят не только на улицу, но и в коридор, что дает ощущение простора и света. Около тысячи квадратных метров стен внутри школы расписаны в соответствии с профилем портретами великих русских учёных и писателей. Над этим работали четыре художника из Уфы. Внутри здания значительно расширили спортивный зал, гардероб и коридоры. Появились места для отдыха учеников: четыре рекреации с фотозонами, мягкими диванами и пуфами, комфортабельный читальный зал и стильное молодёжное пространство¸– описывают школу в пресс-службе правительства Ямала.

Губкинский, Наталья Ефремова

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