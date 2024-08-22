Жители Губкинского просят Артюхова найти другое место для старшей школы из-за тесноты

Жители Губкинского дошли до прокуратуры в надежде отменить решение о переводе старшеклассников в одну школу «Высотка». Дело в том, что детям в школе, по мнению родителей, тесно, а некоторым и вовсе грозит незачисление из-за небольшого размера здания. Об этом сообщила жительница города на открытой встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 21 августа.

К вопросу подключилась и директор школы №4 Тамара Полякова. Она подтвердила, что места в «Высотке» немного, и предложила рассмотреть вопрос о переводе старшеклассников в новую школу в 6 микрорайоне, которая пока только строится. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, родителям нужно собраться с руководством города, педагогами и самим решить этот вопрос. Он сделал акцент на том, что для детей главное не квадратные метры, а качество образования.

«Так как у нас в городе идёт реконструкция и строительство школ, у нас переполнены наши нынешние школы, то есть можно сказать, у нас в каждой школе по две школы находится. И есть старшая школа. Мы ведём уже переговоры полгода с управлением образования и никак не можем договориться. Хотелось бы попросить вас о личном приёме, чтобы мы пришли к консенсусу. В старшей школе 246 мест на данный момент по документам», – сообщила жительница на встрече с главой региона.

«По-моему, 400», – возразил г-н Артюхов.

«Нет, это неправда, вас обманывают. Мы с родительским сообществом смогли добиться только через прокуратуру салехардскую, чтобы это доказать, так как безопасность детей прежде всего», – парировала жительница.

После этого г-н Артюхов высказал своё мнение о проблеме.

«Вопрос организации школьной вам нужно решать сообща, здесь, в городе. Старшая школа – проект, который развивается на Ямале местами со сложностями. В больших городах больше идёт история про то, что школа была во дворе, а сейчас дальше. Хотя, расскажи это москвичам… У меня знакомые, кто живёт в Москве, они детей возят на машине подолгу, лишь бы они оказались в отличной школе. У меня брат в Москве живёт, он сам всех развозит, потому что готов ехать, потому что это главное», – отметил глава региона и добавил, что ребята уже скоро станут студентами, то есть более самостоятельными и расстояние до школы не должно стат для них проблемой. «Суть – это качество образования, наши учителя, это те программы, которые есть для детей, а уж сколько там приходится метров квадратных, знаете, думаю здесь надо...», – высказал своё мнение Дмитрий Артюхов.

«У вас вопрос был про наполняемость. Те сложности, которые есть, вы сами же ответили, потому что ведётся капитальный ремонт школ. Мне сегодня показывали, две новых школы появятся», – сказал глава округа рассуждая о том, что сейчас всем детям тесно в имеющихся школах из-за ремонтов.

После этого слово взяла директор школы №4 Тамара Полякова. Она пояснила, что в сентябре количество десятиклассников может резко вырасти, так как некоторые девятиклассники поступают в колледж, но поступят далеко не все. И непоступившие ребята захотят продолжить обучение в школе.

«Идея старшей школы хорошая. Я её поддерживаю. Но если бы вы поместили старшую школу в новую школу в 6 микрорайоне, [было бы лучше]. Потому что выпускников гораздо больше, чем может вместить [«Высотка»]. И Андрей Витальевич (глава города – прим.ред.) целый год ищет пути решения данной проблемы. Но проблема возникнет в сентябре, потому что наши дети пошли в колледж. А наш колледж, например, на нефтяное дело только может взять 30 человек, а их там уже за 70, то есть 40 в никуда. Точно так же второе – информационные технологии. Желающих поступить 65, возьмут только 30. Боюсь, эти дети все равно вернуться», – обозначила ещё одну проблему Тамара Полякова.

Глава округа согласился, что это возможно, если внутри города будет принято такое решение.

«Можно новую школу переформатировать, которая больше будет. Надо её достроить сначала. Ну, коллеги, я завтра обязательно заеду, посмотрю, как ведётся стройка. По документам всё нормально», – заключил г-н Артюхов.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube