Прокуратура: действия мэрии Салехарда по запуску переполненных школ граничат с преступлениями

Прокуратура Салехарда согласилась почти со всеми доводами из жалоб родителей учеников школы №2 о переполненности учебного заведения. Ведомство заявило, что мэрия города не может наладить взаимодействие между структурами и желает создать «видимость благополучия». Такие выводы надзорная инстанция сделала после проверки жалоб родителей и публикации агентства «Новый День». Действия чиновников мэрии граничат с преступлениями, отмечает прокуратура.

В распоряжении агентства есть итоговый документ проверки – представление прокурора города Евгения Губкина в адрес главы Салехарда Алексея Титовского. Документ был опубликован в соцсетях, но через некоторое время его удалили, как и пост, в котором родители в очередной раз высказывали недовольство ситуацией в переполненных школах.

Агентство «Новый День» считает нужным опубликовать выдержки из документа в своём материале. Документ датирован 26 октября 2023 года.

Сначала кратко напомним проблему. В этом году салехардский лицей (так называемую «канадку») закрыли на ремонт, чтобы сделать из него школу для старшеклассников. «Канадку» обещают открыть только в 2025 году. Детей 5-6 классов из этой школы перевели в школу № 2, старшеклассников – в «Обдорскую гимназию». Это стало причиной переполненности школ. Особенно остро проблема стоит в школе №2. Родители жаловались, что дети не успевают есть из-за огромных очередей и нехватки места в столовой, вещи в гардеробе висят в несколько рядом, часто теряются, учителя работают на разрыв, на переменах коридоры забиты толпами учащихся, которым тесно и неудобно. В ответ на это мэрия предложила изменить расписание перемен и купить дополнительную мебель в столовую и гардероб.

Переполненность школы №2

Как отмечает прокурор, 11 классов 5 и 6 параллелей переведены в школу №2. Это 280 учеников. В итоге число учеников учебного заведения выросло до 1982 человек. Изначально, во время сдачи, школа была рассчитана лишь на 1200 человек. В 2016 году в здании провели перепланировку на основании решений главы города. Тогда это был Иван Кононенко. Под учебные классы приспособили учительскую, мастерскую, библиотеку и кабинет технологии. В коридоре сделали кабинеты для изучения английского. После этих перепланировок мощность школы составила 1414 учащихся. Сейчас в школе учится более 2000 человек.

«Перепланировки проведены с нарушением установленного порядка, в отсутствие разрешений. И не нашли своего отражения в технической документации здания», – обнаружила прокуратура. Структуры МЧС и Роспотребнадзора увидели в превышении нормативного числа учащихся и в перепланировках нарушения пожарной безопасности и СНиП.

Ранее в пресс-службе мэрии Салехарда заявили, что школьники учатся в 2 смены, значит проектная мощность не нарушена.

Не оценила прокуратура и ноу-хау нового директора школы по изменению длительности перемен для разных классов.

«Обед не совпадает с расписанием звонков для ряда классов. Перемены у первой смены (5,8,9 и 11 классов) между первым и вторым, пятым и шестым, седьмым и восьмым уроками менее 10 минут. Аналогичные нарушения у учеников 6 и 7 классов второй смены», – говорится в сообщении прокурора Салехарда.

«Следствием перегрузки школы является скученный график питания для детей», – отмечает руководитель надзорного ведомства. Он отмечает, что привести в норму график питания лишь сменой расписания невозможно, хотя именно это и предлагает департамент образования города.

Нарушения в «Обдорской гимназии»

Пять православных классов со 2 по 6 перевели в здание духовно-просветительского центра. При том по документам этот центр всё ещё не сдан. Там также нашли нарушения пожарной безопасности и антитербезопасности.

Закрытие «канадки»

Родители недоумевали: зачем было закрывать лицей, если детей просто некуда разместить, неужели реформа важнее комфорта детей? Чиновники Салехарда оправдывались: лицей закрыли именно сейчас, так как якобы «инженерные системы здания находились в предаварийном состоянии». Этот аргумент и ранее вызывал вопросы у родителей, так как они знали, что проект реконструкции школы был разработан давно, а о закрытии лицея родителям сообщили в последний момент.

Прокуратура выяснила, что необходимость ремонта крыши и отдельного оборудования была зафиксирована инженерами «Финансовой дирекции городского хозяйства» ещё в 2021 году. Мэрия игнорировала это предаварийное состояние 1,5 года. И только осенью 2022 года чиновники заключили контракт на разработку проекта ремонта. Он ещё не готов. Но дирекция уже сообщила Депобру города, что в конце 2023 года они найдут подрядчика для начала ремонта. При этом чиновники не учли, что проект ещё должен пройти экспертизу.

Прокуратура и госстройнадзор самостоятельно проверили здание лицея. Как указывает прокурор, значительных изменений состояния здания нет, хотя прошло 2,5 года.

Транспорт

Чиновники мэрии Салехарда, закрывая лицей и создавая школу для старшеклассников, должны были продумать автобусные маршруты так, чтобы детям было удобно добираться. Об этом чиновники знали ещё весной. Для этого купили 7 новых автобусов. Однако на момент проверки автобусы не ездили, подвоза школьников не было. Как уточнил глава города г-н Титовский в комментариях для надзорного ведомства, контракты на маршруты ещё не расторгованы. При этом прокуратура отмечает, что использование общественного транспорта не обеспечивает безопасность учеников.

«Видимоть благополучия» и «уголовно-наказуемые деяния»

«Выявленные нарушения свидетельствую не только об отсутствии должного уровня взаимодействия ведомств и структурных подразделений органов местного самоуправления, координирующей и контролирующей роли департамента образования, но и об их игнорировании и сокрытии при осуществлении приёмки школ, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, выражающейся в желании не допустить срыва сроков исполнения поручений, создать положительное мнение о проводимой работе и видимости благополучия, пренебрегая правами детей, что граничит с уголовно-наказуемыми деяниями, ответственность за которые предусмотрена ст. 238 и 285 УК РФ», – говорится в заключении представления прокурора Губкина Титовскому.

Прокурор проситу главы города определить ответственность для виновых лиц.

Салехард, Юлия Фролова

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