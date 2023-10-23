Прокуратура нашла нарушения в переполненных школах Салехарда. Речь идёт о проблеме, которая возникла из-за закрытия «канадки» на ремонт. Детей из лицея перевели в другие школы, после чего родители начали жаловаться на тесноту и переполненность учебных заведений. Особенно остро проблема стоит во 2 школе, куда из «канадки» перевели 5 и 6 классы.

«Нарушение требований законодательства о пожарной безопаности, санитарно-эпидемиологический требований, законодательства о безопасности дорожного движения, трудового законодательства. Следует учесть, что ряд выявленных нарушений имеют системный характер, данные нарушения обусловлены в том числе просчётами в планировании учебного процесса и непринятием мер со стороны департамента образования города», – отметил заместитель прокурора Салехарда Сергей Демагин в комментарии для «Вести.Ямал».

Подробности он не раскрыл. В надзорном ведомстве отмечают, что проверка ещё идёт – по её итогам будут более подробные выводы.

Ранее директор школы №2 Марина Колчина сообщила, что в учебном заведении изменят длительность перемен для разных классов, чтобы избежать скопления учеников в столовой, гардеробе и в коридорах.

Салехард, Юлия Фролова

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