Прокуратура проверит школы Салехарда из-за жалоб родителей на реформу образования

Прокуратура проверит школы Салехарда после публикации агентства «Новый День». Надзорная инстанция изучит жалобы родителей, которые заявили о тесноте и неудобствах в школах после перевода детей из «канадки» в другие учебные заведения.

«Канадку» закрыли на ремонт ради создания школы старшеклассников. Другие школы пои этом оказались переполнены – детям, по данным родителей, не хватает классов, педагогов, они не успевают поесть в столовой и толпятся в коридорах.

Проверкой займётся прокуратура Салехарда по поручению и. о. прокурора округа Дениса Назаренко.

«Будет дана оценка соблюдению общеобразовательными организациями города прав детей на образование, в том числе санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности»,– объяснили в ведомстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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