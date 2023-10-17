В уплотнённой школе Салехарда спустя неделю отреагировали на массовые жалобы родителей

Мэрия Салехарда спустя неделю прокомментировала претензии родителей учеников школы №2, куда перевели детей из закрытой на ремонт «канадки». Жители были недовольны тем, что в учебном заведении стало слишком тесно, дети не успевают поесть в столовой, в гардеробе не хватает места, некоторые классы учатся в коридорах. В редакцию агентства «Новый День» родители присылали фотографию, на которой видно, что коридор учебного заведения полностью заполнен детьми.

Как сообщила сегодня новый директор школы №2 Марина Колчина в официальном тг-канале мэрии Салехарда, первое, что будет сделано – это «разработан и внедрён гибкий график звонков и расписание питания учащихся, чтобы исключить скопления питания детей в рекреациях и гардеробах». Как следует из её слов, кардинальные меры школа принять не может, потому что у учеников есть ещё и дополнительные занятия – их расписание менять никто не собирается.

Она рассказала, что руководство школы разработало смещённое расписание, но внедрить его не смогут, так как дети занимаются в дополнительных секциях и кружках. И не будут успевать на них. «Мы его изучим со всех сторон и скорее всего, что к этому расписанию мы придём на следующий учебный год», – сказала г-жа Колчина.

Ранее прокуратура Ямала сообщила, что проверит безопасность в школах, куда перевели детей из «канадки». Напомним, в самой «канадке» должны сделать школу для старшеклассников поэтому её закрыли на длительный ремонт.

При этом запрос агентства «Новый День», направленный на имя Алексея Титовского, в администрации Салехарда потеряли. Сегодня днём мы отправили в мэрию повторный запрос.

Салехард, Наталья Ефремова

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