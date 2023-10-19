Родителям уплотнённой школы в Салехарде презентовали новое расписание звонков

Общее родительское собрание провели в школе №2 из-за жалоб родителей на переполненность классов. Ситуация возникла после того, как в школу перевели детей из «канадки». Последнее учреждение, напомним, закрыли на ремонт, чтобы создать школу для старшеклассников Салехарда. Два дня назад новый директор школы №2 Марина Колчина анонсировало новое расписание. Сегодня она озвучила подробности – у разных классов большая перемена будет в разное время.

При этом общее время перемен, определённое нормативами, будет соблюдено. Решено сделать так: будет разное время больших перемен у параллели 5 и 8-9, а также 11 классов. «У пятиклашек она будет после третьего урока, а у ребят постарше – после четвёртого урока. Во вторую смену для 6-7 классов большая перемена и поход в столовую – после 2 урока», – написала Марина Колчина.

Ранее родители сообщали, что дети не успевают поесть из-за скопления огромного количества учеников в столовой. Кроме того, некоторые классы учились в коридорах. Дети не могли вовремя найти одежду из-за нехватки мест в гардеробах.

Прокуратура заявила, что проведёт проверку и оценит, насколько безопасно, когда такое количество детей учится в одной школе.

Салехард, Наталья Ефремова

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