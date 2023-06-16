Власти Салехарда показали проект лицея для старшеклассников, который рисовали полгода

Власти Салехарда опубликовали проект реконструкции лицея в Салехарде – в нём после капитального ремонта расположится школа для старшеклассников проекта «школы ступеней». Ремонт займёт 2 года. На это время всех учеников расформируют в другие школы.

«Проект полгода разрабатывали тюменские архитекторы. В итоге – от существующего здания останется лишь металлический каркас. Остальное обновят: возведут новые стены, заменят вентиляцию, электрику, сантехнику. В обновлённом здании будут современные кабинеты для старшеклассников, оснащенные передовым учебным и лабораторным оборудованием, спортзал, актовый зал, библиотека. А также – двухсветное коворкинговое пространство и комфортные зоны отдыха», – уточнили в мэрии столицы Ямала. Там добавили, что от учеников города ждут предложения по графити для стен обновлённого лицея.

При этом в комментариях в официальном аккаунте мэрии в «Телеграм» родители школьников выразили недоумение: проект делали полгода, значит, школу для старшеклассников задумали давно. А родителям сообщили, что лицей закрывается из-за того, что нужен срочный ремонт.

В марте 2023 года власти Салехарда на своих ресурсах презентовали проект будущего лицея для 10-11 классов.

«В лицее продолжат работу корпоративные классы «Лукойл» и «Новатэк», психолого-педагогической и экологической направленности, дипломатический класс. С 1 сентября откроются медицинский и медиаклассы. Преподавать будут педагоги, которые хорошо готовят наших выпускников к государственной итоговой аттестации, к ЕГЭ», – говорила начальник отдела общего образования городского департамента образования Елена Шавва, которую цитировала газета «Полярный круг».

На реконструкцию лицей закроют осенью. Начальную школу отправят в первую школу, пятые-шестые классы – во вторую школу, седьмые-девятые классы, а также старшеклассники будут обучаться с учащимися четвёртой школы в новом здании в Обдорском микрорайоне.

Десятых классов будет в 2023 году шестнадцать. В 2025 году они вернутся в лицей.

Салехард, Юлия Фролова

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