Миллиард будет стоить реконструкция лицея для старшеклассников в Салехарде

Власти ищут подрядчика для капитального ремонта лицея в Салехарде по адресу Республики,50. На ремонт готовы потратить более миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок. Из лицея будут делать школу для старшеклассников. Власти города уже показывали проект реконструкции здания.

Согласно документам закупки, подрядчик должен выполнить разработку проектной и рабочей документации через 8 месяцев после заключения контракта. Ремонт нужно завершить к новому учебному году – 2025, то есть к 31 августа 2025 года.

Как сообщали городские чиновники, в обновлённом здании будут современные кабинеты для старшеклассников, оснащённые передовым учебным и лабораторным оборудованием, спортзал, актовый зал, библиотека. А также – двухсветное коворкинговое пространство и комфортные зоны отдыха.

Школу закрыли на ремонт осенью 2023 года. Учеников распределили по другим учебным заведениям. Большая проблема возникла после этого в школе №2, куда перевели школьников «среднего звена» из лицея. Детям стало тесно, школьники жаловались на то, что не могут повесить одежду, не успевают поесть, не могут спокойно ходить по коридорам, так так попросту не хватает места. Прокуратура провела проверку и нашла множество нарушений. После этого окружным и городским властям приходится регулировать работу учебного заведения в ручном режиме: сносить построенные незаконно классы, менять расписание уроков и перемен, организовывать дополнительные раздевалки и так далее.

Подрядчика капремонта выберут в 20 числах января.

Салехард, Наталья Ефремова

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