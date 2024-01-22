Подряд на ремонт лицея в Салехарде на миллиард рублей получил без конкуренции местный политик

Крупный контракт на миллиард рублей на реконструкцию лицея в Салехарде получила местная фирма – ООО «Строитель». Генеральный директор фирмы – бизнесмен и политик Андрей Дробот. Такие данные содержатся в материалах аукциона на сайте госзакупок.

Г-н Дробот забрал заказ по максимальной цене, конкурентов на торгах у него не было. Таким образом стоимость реконструкции лицея, который станет школой для старшеклассников –

1 млрд 81 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить разработку проектной и рабочей документации через 8 месяцев после заключения контракта. Ремонт нужно завершить к новому учебному году – 2025, то есть к 31 августа 2025 года.

Андрей Дробот является лидером ямальского отделения партии «Родина». В 2021 году он даже участвовал в выборах депутатов Госдумы. На тот момент он отчитался о том, что имеет доли в компаниях ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙКОМ», ООО «СТОКГОЛЬМ ФЭШН», ООО «СТРОИТЕЛЬ».

Г-н Дробот также фигурирует в уголовном деле о «больничной прачечной» в Салехарде. По версии следователей, сотрудница Салехардской окружной больницы Розанна Рахимова неправомерно отдала контракт на стирку и глажку больничного белья г-ну Дроботу.

Салехард, Наталья Ефремова

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