Уголовное дело о «больничной прачечной» в Салехарде ушло в суд

Правоохранители сообщили о завершении расследования дела о «больничной прачечной» в Салехарде. На скамье подсудимых окажется Розанна Рахимова – руководитель контрактной службы Салехардской окружной больницы. Следователи подозревают, что она добилась передачи контракта на услуги прачечной бизнесмену, чьи интересы лоббировала. Причём для этого ей пришлось фактически отобрать контракт у другого предпринимателя. Подробности уголовного дела напоминают в прокуратуре ЯНАО, не называя имени обвиняемой.

Сотрудница больницы, по версии следствия, чинила препятствия предпринимателю, который участвовал в торгах на оказание услуг по стирке и глажке больничного белья. Например, она организовала проверки в отношении него, и он не смог получить в аренду помещения для размещения прачечной.

«Несмотря на то, что предприниматель нашёл необходимое помещение, победил в торгах на электронном аукционе и с ним заключен контракт, к исполнению которого он приступил в предусмотренный срок, должностное лицо организовало подготовку претензий по качеству услуг, актов по ненадлежащему их исполнению по надуманным и неподтверждённым нарушениям», – рассказывают в прокуратуре. То есть следующим шагом были жалобы на некачественную стирку.

Далее начальник контрактной службы использовала сфабрикованные документы, чтобы по доверенности от имени больницы расторгнуть контракт.

По данным следствия, обвиняемая даже не дождалась завершения этой процедуры и заключила контракт на услуги прачечной с другим предпринимателем, в интересах которого и действовала.

Ранее агентство сообщало, что выиграл аукцион предприниматель Сергей Ясинский. Однако позже на площадке торгов появился другой контракт – его исполнителем значится предприниматель Андрей Дробот. По версии следователей, именно его интересы лоббировала больница.

В результате действий обвиняемой, по данным следствия, предпринимателю причинён крупный ущерб, поскольку он вложил в покупку оборудования более 10 млн рублей. Также больница его незаконно оштрафовала на 13 млн рублей, а кроме того он лишился дохода от исполнения контракта на сумму почти в 45 млн рублей.

Квалификация обвинния – ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование с использованием своего служебного положения законной предпринимательской деятельности, незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя, причинившие ему крупный ущерб) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества или государства и тяжкие последствия).

Салехард, Юлия Фролова

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