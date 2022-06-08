Обвиняемую по делу прачечной Салехардской больницы отстранили от должности и запретили пользоваться Интернетом

В уголовном деле о «больничной прачечной» в Салехарде появились новые подробности. Суд выбрал меру пресечения для одного из фигурантов расследования – руководителя контрактной службы Салехардской окружной больницы. По данным агентства «Новый День», речь идёт о Розанне Рахимовой. Ей запретили посещать здания СОКБ, выезжать из Салехарда, общаться с 35 лицами, проходящими свидетелями по делу, пользоваться средствами связи и сетью «Интернет». Она также отстранена от должности.

Соответствующее ходатайство подавала в суд прокуратура.

Как сообщается в официальном релизе ведомства, именно в отношении руководителя контрактной службы СОКБ расследуется уголовное дело по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). И ещё одно – по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Как ранее писало агентство, в материалах расследования речь идёт о закупке услуг по стирке и глажке белья. Больница в 2021 году закупала через официальный сайт торгов услуги прачечной на 45 млн рублей. Выиграл аукцион предприниматель Сергей Ясинский. С ним заключили контракт. Однако позже на площадке торгов появился другой контракт – его исполнителем значится предприниматель Андрей Дробот. По версии следователей, именно его интересы лоббировала больница, а потому расторгла контракт с победителем торгов без веских на то оснований.

Нарушения на закупках выявила прокуратура.

«Имелись основания полагать, что обвиняемая (начальник контрактной службы СОКБ – прим.ред) может воспрепятствовать установлению истины по делу, оказать давление на свидетелей, которые являются её подчинёнными, скрыть либо уничтожить служебную документацию», – объяснили в прокуратуре Ямала своё ходатайство о мере пресечения и отстранении сотрудницы больницы от работы.

Салехард, Юлия Фролова

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