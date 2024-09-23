Сотрудницу салехардской больницы осудили по делу о прачечной

В Салехарде вынесли приговор экс-сотруднице Салехардской больницы Розанне Рахимовой. Речь идёт о деле больничной прачечной. Аукцион на услуги стирки белья для медучреждения выиграл предприниматель Сергей Ясинский. Но, по версии суда и следствия, г-жа Рахимова сделала так, чтобы он лишился контракта, а на его место пришёл предприниматель по фамилии Дробот.

Преступление выявила прокуратура.

Г-жу Рахимову признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 169 УК РФ). В больнице она занимала пост руководителя контрактной службы.

Розанне Рахимовой назначили штраф в 80 тыс. рублей. Она также не может заниматься деятельностью в сфере закупок полтора года.

«В нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок обвиняемая незаконно расторгла в одностороннем порядке с субъектом малого предпринимательства контракт на оказание прачечных услуг на сумму более 44 млн рублей и, лоббируя интересы другого предпринимателя, заключила контракт с ним», – напомнили обстоятельств совершения преступления в СУ СК ЯНАО.

Во время следствия выяснилось, что г-жа Рахимова мешала предпринимателю Ясинскому в аренде помещений для оказания прачечных услуг на территории Салехарда, а также организовала подготовку документов о недостатках при исполнении контракта, которое в нарушение закона о контрактной системе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Г-жа Рахимова готовила записки о якобы недобросовестном исполнении предпринимателем работ. А также учила подчинённых, как сделать так, чтобы Ясинский потерял контракт.

Предприниматель Ясинский лишился дохода от исполнения контракта и ему были выставлены необоснованные штрафные санкции в размере более 13 млн рублей.

Теперь больница должна восстановить его права: по решению арбитражного суда на учреждение возложена обязанность исполнить обязательств по контракту, уточнили в прокуратуре Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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