Силовики вскрыли манипуляции на закупках в Салехардской окружной больнице

Следователи возбудили уголовное дело из-за манипуляций во время закупок в «Салехардской окружной больницы». Сотрудники медучреждения провели тендер на десятки миллионов на закупку услуг прачечной. Несмотря на то, что победитель не отказывался от исполнения контракта, больница расторгла с ним договор и передала подряд другой фирме. Силовики подозревают, что руководство учрждения лоббировало интересы конкретного предпринимателя.

Как сообщили в следственном управлении СУ СК Ямала, уголовное дело возбудили в отношении должностного лица из числа руководства ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» и иных должностных лиц. Они подозреваются в совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Нарушения обнаружила прокуратура Ямала.

«Незаконные действия должностных лиц повлекли для предпринимателя наступление тяжких последствий в виде невозможности получения по заключенному на законных основаниях контракту прибыли, возмещения понесённых затрат, а также выставления ему штрафных санкций», – уточнили в надзорной инстанции.

Согласно сайту госзакупок, победителем аукциона ещё в 2021 году стал предприниматель Сергей Ясинский. Он предложил цену контракта в 45 млн рублей. С ним заключили контракт в сентябре 2021 года. Однако позже на площадке торгов появился другой контракт – его исполнителем значится предприниматель Андрей Дробот. Сумма та же.

Андрей Дробот регулярно сотрудничает с различными бюджетными учреждениями Ямала. Он является руководителем и соучредителем нескольких компаний в Салехарде и председателем реготделения партии «Родина» в ЯНАО.

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Салехард, Юлия Фролова

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