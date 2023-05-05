Новое уголовное дело возбудили силовики в отношении сотрудника Салехардской окружной больницы

Новое уголовное дело возбудили следователи из-за махинаций в Салехардской окружной больнице. На этот раз речь идёт о сотруднице, которая прогуливала работу и предоставила фальсифицированный документ, чтобы это скрыть. Это начальник договорного отдела медучреждения. Подробности раскрывают в прокуратуре – именно это ведомство нашло нарушения.

«Начальник договорного отдела учреждения в целях придания правомерности отсутствия на рабочем месте и получения пособия предоставила работодателю подложный документ. Указанные действия свидетельствовали о наличии достаточных данных о совершении лицом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)»,– уточнили в надзорной инстанции.

Уголовное дело возбудила полиция.

Пока неясно, та же ли это сотрудница, в отношени которой ранее возбудили другое дело.

Ранее стало известно, что руководитель контрактной службы Розанна Рахимова стала фигурантом уголовного дела о «больничной прачечной». Больница провела тендер на оказание услуг по стирке и глажке белья. Его выиграл предприниматель. Но в скором времени, несмотря на то, что он от оказания услуг не отказывался, контракт с ним расторгли. После чего контракт отдали другому бизнесмену. Силовики подозревают, что сотрудники больницы были заинтересованы в заключении договора с конкретным предпринимателем.

Салехард, Юлия Фролова

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