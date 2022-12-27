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Вторник, 27 декабря 2022, 16:57 мск

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После проверки прокуратуры увольняется главный врач окружной больницы на Ямале

фото тг-канал СОКБ

Главный врач Салехардский окружной больницы Андрей Лукинов покидает пост. У этого решения, по данным собеседников агентства «Новый День», 2 причины. Первая – тяжёлая болезнь управленца. Вторая – представление прокуратуры в связи с нарушениями в работе учреждения. Ранее агентство уже рассказывало о злоупотреблениях в закупках больницы. В отношении руководителя контрактной службы Розанны Рахимовой было возбуждено уголовное дело.

Как уточняет собеседник издания, прокуратура внесла представление главврачу Андрею Лукинову после антикоррупционной проверки. Выяснилось, например, что один из постоянных поставщиков больницы – гражданская жена самого г-на Лукинова. По словам собеседника, дальше отставки главврача история пока не вышла.

Салехард, Юлия Фролова

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