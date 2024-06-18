Обдорскую гимназию закроют на ремонт через 1,5 года

Реконструкция Обдорской гимназии в Салехарде начнётся в 2026 году. Об этом сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский во время прямого эфира 17 июня 2024 года.

«Мы сейчас уже работаем с подрядчиком, были проведены торги, готовится проект. Мы регулярно проводим встречи с подрядной организацией, выбираем наилучшее оборудование, современные требования учитываем. Планируем, что непосредственно к строительно-монтажным работам мы приступим в 2026 году. Сейчас мы не можем закрыть Обдорскую гимназию ввиду того, что школы у нас наполнены, перегружены, есть и вторая смена. Закрытие станет возможным тогда, когда будет введена школа на 1275 мест в Обдорском микрорайоне и когда мы отремонтируем лицей для старшеклассников. Он сейчас в стадии капитального ремонта. Это случится 1 сентября 2025 года. Эти оба объекта должны быть введены», – отметил градоначальник.

Он также немного рассказал о ремонте Лицея для старшеклассников. Напомним, контракт на миллиард рублей получила компания ООО «Строитель». Генеральный директор фирмы – бизнесмен и политик Андрей Дробот.

«Ориентируем на старшеклассников: внутренняя компоновка, функционал будет настроен на то, чтобы приблизить его (лицей – прим.ред) к академической среде. Мы уберём оттуда бассейн. Он небольшой и в целом для ребят старшего возраста он не нужен. Там будут дополнительные аудитории. Максимально удобная обстановка для тех, кто готовится поступать в вузы», – сказал г-н Титовский.

Салехард, Наталья Ефремова

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